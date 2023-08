Chém đối phương trọng thương vì mâu thuẫn trong lúc chơi game ‘Võ lâm truyền kỳ’

Sáng 1.8, đại diện Công an H.Phúc Thọ cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Vinh Quang (33 tuổi, trú xã Phú Đông, H.Ba Vì, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích trong lúc chơi game "Võ lâm truyền kỳ".

Bị can Nguyễn Vinh Quang CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, Quang là người mê chơi game online, trong đó có trò "Võ lâm truyền kỳ 1".

Ngày 11.3, do mâu thuẫn khi chơi game kể trên, Quang và nhóm bạn đã dùng hung khí đánh, chém trọng thương một người tên D. (36 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) tại khu vực ngã tư Gạch (TT.Phúc Thọ, H.PHúc Thọ).

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an H.Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quang về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên Quang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã để phục vụ điều tra, xử lý.

Công an H.Phúc Thọ đề nghị người dân thấy Quang ở đâu cần báo ngay cho công an gần nhất, tổng đài 113, hoặc Công an H.Phúc Thọ, theo số điện thoại 0948635789.