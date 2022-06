Chém người gây thương tích rồi trốn truy nã suốt 8 năm

Sáng 14.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết vừa bắt giữ Ngô Quang Hữu (29 tuổi, ở xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên), bị can bị trốn truy nã của Công an H.Duy Xuyên.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 23.10.2013, do mâu thuẫn cá nhân, Ngô Quang Hữu dùng dao chém anh Đinh Công Tiền (ở Duy Sơn) gây thương tích 28% và bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, bị can Hữu sau đó bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên đã ra quyết định truy nã bị can số 1 ngày 24.2.2014.

Ngày 9.6.2022, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Duy Xuyên phát hiện Ngô Quang Hữu (hộ khẩu thường trú tại xã Duy Sơn) đang làm việc tại Công ty T&T MARINE (trụ sở chính tại xã Ninh Hiệp, H.Ninh Hòa, Khánh Hòa) nghi vấn là bị can truy nã.





Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên đã xây dựng kế hoạch và cử cán bộ vào Công ty T&T MARINE để xác minh thông tin. Qua làm việc, Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên xác định Ngô Quang Hữu đang làm việc tại chi nhánh của công ty ở P.Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đến ngày 11.6, tổ công tác bắt được bị can Ngô Quang Hữu tại P.Thắng Nhất và di lý về Công an H.Duy Xuyên trong ngày 12.6 để tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định.

Hiện vụ nam thanh niên trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích đang được điều tra, làm rõ.