An Giang: Bắt giữ 'nữ quái' trốn truy nã bỏ thuốc mê cướp tài sản tình nhân

Ngày 26.5, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Phan Kim Loan (31 tuổi, ngụ P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang), là "nữ quái" rủ tình nhân vào phòng trọ rồi bỏ thuốc mê để cướp tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 3.2016, Loan và anh Đ.T.T (43 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) quen biết nhau qua mạng xã hội. Cả 2 nhiều lần thuê nhà nghỉ để tâm sự. Biết anh T. có tài sản, Loan nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Để thực hiện ý đồ, khoảng 21 giờ ngày 28.6.2016, Loan thuê phòng trọ trên địa bàn P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên rồi nhắn tin cho anh T. biết. Sau khi anh T. lên phòng, Loan dùng thuốc ngủ bỏ vào chai nước ngọt đã chuẩn bị trước rót cho anh T uống. Khi anh T. ngủ say, Loan lục soát lấy giấy tờ tùy thân, điện thoại di động, tiền và xe mô tô của anh T. rời khỏi nhà trọ. Sau đó, Loan đem xe mô tô của anh T. đến tỉnh Kiên Giang cầm được 10 triệu đồng. Từ đó, anh T. trình báo cơ quan công an.





Loan bị khởi tố về tội cướp tài sản và bị TAND TP.Long Xuyên tuyên phạt 3 năm tù giam. Lúc này, do Loan đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Tuy nhiên, trong lúc được tại ngoại để chờ chấp hành án, Loan bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 9.12.2021, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Loan. Sau khi bỏ trốn, Loan đi nhiều nơi làm ăn sinh sống.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25.5, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được "nữ quái" Phan Kim Loan khi đang lẩn trốn tại TP.Thuận An, Bình Dương. Ngay sau đó, Loan được di lý về An Giang để đưa đi chấp hành án theo quy định.