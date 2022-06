Chém người vì 'nhìn đểu' ở tiệm internet: Khởi tố vụ án giết người

Theo Công an Q.Liên Chiểu, liên quan vụ chém người bị cho rằng bị nhìn đểu, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội giết người, gồm Đặng Công Lượm (ngụ TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), Ông Văn Anh Tú (ngụ Q.Cẩm Lệ), Trần Văn Phú (cùng 16 tuổi), Trần Nguyễn Khả Thịnh (cùng ngụ Q.Liên Chiểu), Nguyễn Văn Hải (cùng 17 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, cùng TP.Đà Nẵng).

Quá trình điều tra xác định, rạng sáng 11.4, Trần Nguyên Vĩnh, Trần Đức Công Hiếu (cùng 17 tuổi) và Tống Văn Lương (15 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu) ngồi chơi ở tiệm internet Galaxy (số 79 đường Đồng Kè, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu).

Lúc này, Ông Văn Anh Tú cho rằng Vĩnh nhìn đểu nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi Tú đi về thì Vĩnh đuổi theo và tiếp tục chửi nhau, Vĩnh nhặt đá ném Tú nhưng không trúng. Tú bực tức về rủ 4 bị can nêu trên đi trả thù, trong đó Tú lấy 2 cây kiếm tự chế đưa cho Phú và Hải.

Khoảng 5 giờ ngày11.4, nhóm 5 bị can đi xe máy đến tiệm internet. Tú và Thịnh đứng ở ngoài cảnh giới còn Phú, Hải, Lượm xông vào. Phú cầm hung khí chém vào đầu Vĩnh 5 nhát khiến Vĩnh gục tại chỗ, Phú và Hải chém tiếp nhiều nhát vào đầu Lương.





Kết quả giám định thương tích xác định Trần Nguyên Vĩnh bị thương tích tỷ lệ 14%, Tống Văn Lương là 2%.

Sau khi gây án, 5 nghi can bỏ trốn. Đến tháng 5.2022, Thịnh bị Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) bắt trong một vụ trộm cắp khác. Đến nay, 4 bị can còn lại cũng đã bị Công an Q.Liên Chiểu bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, trong vụ chém người vì cho rằng bị nhìn đểu, việc các bị can dùng hung khí nguy hiểm chém liên tục vào vùng đầu của Vĩnh và Lương là vùng trọng yếu, có thể dẫn đến chết người. Do đó cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án từ "cố ý gây thương tích" sang "giết người".