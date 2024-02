Chen nhau xin lửa thiêng trong đêm giao thừa ở Nam Định

Xin lửa đêm giao thừa là phong tục truyền thống lâu đời của người dân làng Trang hay còn gọi là thôn Đằng Chương. Vào ngày 30 tết, nhiều người dân dành thời gian chuẩn bị những cây đuốc tẩm dầu hỏa, sẵn sàng đi xin lửa tại đình làng.

Người dân châm đuốc, xin lửa giữa sân đình NGUYÊN QUANG

Đúng thời khắc giao thừa, lửa ở sân đình sẽ bùng cháy. Người dân tranh thủ đưa cây đuốc của mình vào lấy lửa... Sau khi xin được lửa thiêng sẽ chạy thật nhanh về nhà để cầu sự may mắn trong năm mới.

Theo lời các cụ cao niên trong thôn kể lại, tục xin lửa vào đêm giao thừa có từ thế kỷ thứ X, thời vua Đinh Tiên Hoàng. Từ đó, tục xin lửa được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Tục xin lửa của người dân làng không chỉ để cầu năm mới ấm no hạnh phúc, an khang thịnh vượng, người người gặp nhiều may mắn mà còn thể hiện lòng thành kính của người dân, nhớ đến tổ tiên, nhớ đến công ơn của người có công lao khai mở đất nước bờ cõi.

Người dân chuẩn bị đuốc, dầu để đi xin lửa NGUYÊN QUANG

Những ngọn đuốc sẽ được tẩm dầu sẵn NGUYÊN QUANG

Sau khi chuẩn bị xong, sát giờ giao thừa, người dân sẽ tập trung tại đình làng NGUYÊN QUANG

Đúng khoảnh khắc giao thừa, chủ tế sẽ xin lửa từ trên bàn thờ Thánh rồi mang ra sân đình, châm vào đống củi đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu lễ xin lửa NGUYÊN QUANG

Người dân nhanh chóng châm đuốc khi lửa ở sân đình bùng cháy NGUYÊN QUANG

Những ngọn đuốc rực lửa được người dân mang về nhà NGUYÊN QUANG

Cả con đường làng sáng rực trong đêm giao thừa NGUYÊN QUANG

Một số em nhỏ đi theo bố mẹ để xin lửa NGUYÊN QUANG

Lửa mang về nhà sẽ được dùng để thắp hương bàn thờ gia tiên, cúng trời đất và thổi vào bếp để mong cho năm mới làm ăn phát tài, phát lộc NGUYÊN QUANG