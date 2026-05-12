'Chênh lệch giá vàng có thể giảm về 10 triệu/lượng trong 1 - 2 tháng tới'

Chênh lệch giá vàng còn 16 triệu/lượng

Từ cuối tháng 3 tới nay, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh, từ mức trên 30 triệu đồng/lượng dần xuống các mức 24 - 26 triệu đồng/lượng đầu tháng 4 và 18 - 22 triệu đồng/lượng giữa tháng 4.

Vài ngày gần đây, chênh lệch duy trì quanh mức trên 17 triệu đồng/lượng. Chốt ngày hôm nay 12.5, vàng miếng SJC mua vào và bán ra ở 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới 16 triệu đồng/lượng.

Hơn 1 tháng trở lại đây, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm khá nhanh ẢNH: ĐAN THANH

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), nhìn nhận chênh lệch giá vàng giảm nhanh không đơn thuần phản ánh biến động giá, mà cho thấy trạng thái thị trường đang thay đổi theo hướng cân bằng, thực chất hơn.

Có nhiều nguyên nhân cùng lúc tác động, điển hình như tâm lý đầu cơ cực đoan đã giảm nhiệt đáng kể. Giai đoạn chênh lệch quá cao thường đi kèm tâm lý mua đuổi, lo ngại bỏ lỡ cơ hội và kỳ vọng giá tăng liên tục. Khi thị trường biến động mạnh hơn, nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn với rủi ro.

Ngoài ra, thị trường cũng đang xuất hiện cơ chế tự điều chỉnh. Mức chênh quá lớn khiến nhu cầu mua suy yếu, dòng tiền phân hóa sang vàng nhẫn, bạc hoặc các tài sản khác. Kỳ vọng về việc thị trường vàng sẽ minh bạch hơn, có thêm giải pháp điều tiết nguồn cung và tăng tính liên thông với quốc tế cũng góp phần kéo giảm mức chênh lệch.

TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân cho rằng, việc thu hẹp chênh lệch giá phản ánh sự thay đổi mạnh về cấu trúc cung - cầu và kỳ vọng chính sách trên thị trường vàng Việt Nam.

Gần đây, thị trường đã chứng kiến tín hiệu điều hành quyết liệt và mang tính định hướng lại từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông điệp xuyên suốt là không để vàng trở thành kênh đầu cơ gây bất ổn vĩ mô.

Khi người nắm giữ vàng nhận thấy Nhà nước sẵn sàng can thiệp để kéo giá trong nước về sát thế giới, động lực găm giữ giảm mạnh. Nhiều người bắt đầu bán ra, khiến cung trên thị trường tự do tăng lên đáng kể. Đây là yếu tố khiến chênh lệch thu hẹp nhanh hơn dự đoán.

Ở tầm vĩ mô, việc chênh lệch giảm nhanh mang ý nghĩa lớn hơn, giúp giảm áp lực tỷ giá, giảm động cơ nhập lậu vàng, giảm rủi ro chảy ngoại tệ, qua đó hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô. Nếu xu hướng này tiếp tục, thị trường vàng sẽ dần trở lại đúng bản chất là kênh tích trữ giá trị, thay vì trở thành kênh đầu cơ siêu lợi nhuận như giai đoạn trước.

Chênh lệch giá vàng còn giảm nhưng tốc độ chậm lại

Ông Nhân phân tích, ở nhiều nước, chênh lệch giữa giá vàng vật chất và giá thế giới quy đổi thường chỉ dao động tương đương 1 - 3 triệu đồng/lượng, phản ánh chi phí gia công, vận chuyển, bảo hiểm và lợi nhuận kinh doanh.

Dự báo, trong 1 - 2 tháng tới, chênh lệch giá vàng có thể giảm về vùng 10 - 12 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Hiện giá vàng miếng trong nước vẫn xoay quanh thương hiệu SJC, trong khi nguồn cung vàng miếng chuẩn hóa chưa được mở rộng thực chất. Mức chênh lệch giá vàng Việt Nam và thế giới đang là bất thường về mặt kinh tế học.

Khi các yếu tố tâm lý đã lắng xuống, để chênh lệch giảm thêm, phải tác động vào cung thực chất chứ không chỉ dừng ở thông điệp điều hành.

"Nếu các giải pháp tăng cung vàng miếng thực tế ra thị trường được thực thi rõ ràng, trong 1 - 2 tháng tới, chênh lệch có thể lùi dần về vùng 10 - 12 triệu đồng/lượng; trong trung hạn hoàn toàn có khả năng tiến về mức một chữ số", ông Nhân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Huy cũng nhìn nhận, trong khoảng 1 - 2 tháng tới, chênh lệch giá vàng còn khả năng giảm thêm, nhưng tốc độ có thể chậm hơn giai đoạn vừa qua. Vùng chênh 10 - 15 triệu đồng/lượng được xem là khả thi hơn trong ngắn hạn, còn để giảm sâu hơn sẽ cần thêm những thay đổi về cơ chế thị trường và nguồn cung.

Muốn thu hẹp chênh lệch một cách bền vững, điều quan trọng nhất là tăng tính liên thông giữa thị trường trong nước và quốc tế; đa dạng hóa nguồn cung và sản phẩm vàng...

Chuyên gia thị trường vàng Trần Duy Phương cũng dự báo, khoảng 1 - 2 tháng tới, chênh lệch giá vàng có thể giảm về 10 - 12 triệu đồng/lượng, bất kể xu hướng tăng hay giảm của vàng quốc tế.

"Đây là mức chênh lệch chấp nhận được, đảm bảo để thời gian tới, sau khi các doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép sản xuất vàng miếng có thể cân đối chi phí", ông Phương nói.