Trao đổi với một số cơ quan báo chí ngày 8.5, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng T.Ư toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhận định, từ nay tới cuối năm, giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Còn nhiều yếu tố hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn ẢNH: ĐAN THANH

Về khía cạnh địa chính trị, nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận đình chiến, xác lập giải pháp hòa bình lâu dài sẽ tác động tích cực đến vàng. Bởi hạ nhiệt căng thẳng giúp giảm áp lực lên nguồn cung dầu, ổn định kinh tế toàn cầu.

Thị trường vàng còn được hỗ trợ bởi các động lực trung và dài hạn, điển hình như xu hướng mua ròng của các ngân hàng T.Ư.

"Quý đầu năm nay, các ngân hàng T.Ư đã mua ròng 244 tấn vàng, vượt cả quý 4/2025 và mức trung bình của 5 năm gần đây. Khối này vẫn duy trì xu hướng mua ròng mạnh thời gian tới", ông Shaokai Fan nói.

Ngoài ra, cả nhà đầu tư cá nhân lẫn nhà đầu tư tổ chức đều có xu hướng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào vàng; dòng vốn đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng tại châu Á vẫn đang tăng mạnh, lớn hơn đáng kể so với dòng vốn rút ra...

Việt Nam còn nhiều dư địa kéo giảm chênh lệch giá vàng

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 15 giờ 38 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.719,4 USD/ounce, tăng 33,8 USD/ounce (tương đương 0,72%) so với giá chốt phiên trước đó.

Bất chấp đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước hôm nay được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữ nguyên như chốt ngày 7.5, mua vào và bán ra ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới 17,5 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Chênh lệch giá vàng của Việt Nam với thế giới gần đây được kéo giảm liên tục. Từ mức đỉnh trên 30 triệu đồng/lượng trong tháng 3, chênh lệch dần kéo về vùng 18 - 20 triệu đồng/lượng trong tháng 4 và hiện đang duy trì ở 17,5 triệu đồng/lượng.

Theo ông Shaokai Fan, việc chênh lệch giá vàng giảm dần như trên là tín hiệu tích cực đối với thị trường. Diễn biến này cho thấy, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Họ đang xem xét xu hướng tới đây của nền kinh tế thế giới cũng như triển vọng thị trường vàng sẽ thế nào.

Thực tế, kịch bản lý tưởng là không có sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Tuy nhiên, sự chênh lệch này vẫn tồn tại ở nhiều thị trường.

Mức chênh lệch giá vàng tại các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ so với thế giới hiện lần lượt khoảng 14 USD/ounce và khoảng 20 USD/ounce, còn tại Việt Nam là khoảng 600 USD/ounce. Như vậy, mức chênh lệch giá vàng tại Việt Nam khá cao, còn dư địa rất lớn để có thể kéo giảm thời gian tới.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hiện tại, cơ quan này đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Nhắc tới việc thị trường vàng Việt Nam có thêm nhiều chủ thể tham gia sản xuất, cung ứng vàng miếng, ông Shaokai Fan nhìn nhận, nguồn cung sẽ cải thiện trong tương lai. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa rõ hạn ngạch nhập khẩu vàng cụ thể như thế nào.

"Nếu các quy định về hạn ngạch được làm rõ và hoạt động nhập khẩu vàng được triển khai hiệu quả hơn sẽ giúp giảm áp lực cung - cầu, góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới thời gian tới", ông Shaokai Fan nhấn mạnh.