Hội đồng Vàng thế giới nói gì về cú giảm sốc của giá vàng?

Tuần trước, giá vàng thế giới biến động dữ dội, giảm mạnh và chốt tuần ở mức dưới 4.500 USD/ounce. Đà giảm tiếp tục kéo dài sang tuần này khi ngay ngày đầu tuần, giá vàng có thời điểm chỉ dưới 4.100 USD/ounce.

Tại thời điểm 16 giờ 57 hôm nay 24.3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã tăng lên 4.418,5 USD/ounce, tương đương 0,28% so với chốt phiên giao dịch trước đó, song vẫn cách rất xa vùng giá khoảng 5.200 - 5.400 USD/ounce hồi đầu tháng.

Theo Hội đồng Vàng thế giới, vai trò trú ẩn an toàn cốt lõi của vàng vẫn được duy trì ẢNH: NGỌC THẮNG

Lý giải về cú giảm giá sốc của giá vàng vừa qua, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng T.Ư toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới, phân tích, những kỳ vọng về lãi suất đang cho thấy mức độ chi phối đối với giá vàng lớn hơn so với dự kiến ban đầu.

Quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần trước về việc duy trì lập trường chính sách "lãi suất cao trong thời gian dài" đã củng cố sức mạnh của đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên, qua đó tạo ra áp lực đáng kể lên giá vàng.

Lạm phát do giá năng lượng tăng cao, xuất phát từ xung đột liên quan đến Iran, cũng góp phần vào diễn biến này. Yếu tố này làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn và tiếp tục duy trì lợi suất thực ở mức cao - vốn được xem là một trở ngại lớn đối với các tài sản không sinh lợi suất như vàng.

"Trong bối cảnh hiện tại, căng thẳng địa chính trị kéo dài cùng với giá năng lượng gia tăng có xu hướng thúc đẩy dòng vốn chảy vào các tài sản định giá bằng đồng USD, từ đó phần nào làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng", ông Shaokai Fan nói.

Vị này phân tích, mặc dù vàng trong lịch sử đã thể hiện mức độ ổn định cao, thường là một trong những nhóm tài sản phục hồi sớm sau các giai đoạn căng thẳng của thị trường, nhưng không hoàn toàn tránh khỏi các biến động trong ngắn hạn.

Trong các đợt điều chỉnh mạnh, nhà đầu tư có thể bán bớt vàng nhờ tính thanh khoản cao của tài sản này nhằm đáp ứng các yêu cầu ký quỹ hoặc gia tăng lượng tiền mặt nắm giữ, qua đó khiến giá vàng tạm thời suy yếu dù vẫn giữ vai trò trú ẩn an toàn.

Vai trò trú ẩn cốt lõi của vàng vẫn được duy trì

Chia sẻ thêm góc nhìn từ phương diện đầu tư mang tính tổ chức, ông Shaokai Fan cho biết, tính đến tháng 2, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng đã ghi nhận dòng vốn vào ròng liên tiếp trong 9 tháng trên toàn cầu, với tổng tài sản quản lý (AUM) đạt mức kỷ lục 701 tỉ USD.

Hôm qua và hôm nay, người dân đổ xô đi mua vàng khi giá "hạ nhiệt", bất chấp giá vàng trong nước chênh lệch rất cao so với giá vàng thế giới ẢNH: ĐAN THANH

Bắc Mỹ tiếp tục dẫn đầu, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, chi phí cơ hội giảm xuống khi đồng USD suy yếu vào đầu năm, cùng với những bất ổn kéo dài về thương mại và chính sách.

Châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận dòng vốn rút ròng trong tháng 2, chủ yếu do hoạt động rút vốn mạnh trong tuần đầu tiên liên quan đến đợt bán tháo kim loại quý vào cuối tháng 1, tập trung ở các quỹ niêm yết tại Anh.

"Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng, đây là sự khởi đầu của một xu hướng rút vốn mang tính cấu trúc trong dài hạn, mà nhiều khả năng chỉ là biến động mang tính ngắn hạn", ông Shaokai Fan nói.

Vị này nhìn nhận, các yếu tố vĩ mô và kỹ thuật như lợi suất thực gia tăng, đồng USD mạnh lên và hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư đang gây áp lực lên giá vàng, song những yếu tố này nhiều khả năng chỉ mang tính tạm thời hơn là xuất phát từ các yếu tố nền tảng dài hạn. Vai trò trú ẩn an toàn cốt lõi của vàng vẫn được duy trì.