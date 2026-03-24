Giá vàng tăng trên 170 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng SJC với giá 167,2 triệu đồng/lượng, bán ra 170,2 triệu đồng. Công ty SJC tăng giá vàng miếng thêm 2,3 triệu đồng/lượng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 4,2 triệu đồng/lượng. Các công ty kinh doanh vàng như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý… cũng tăng giá vàng vượt qua mức 170 triệu đồng/lượng, mua vào 167,2 triệu đồng, bán ra 170,2 triệu đồng.

Giá vàng tăng trở lại ẢNH: NHẬT THỊNH

Không những vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đã tăng 4,7 triệu đồng trong ngày. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào lên 167,7 triệu đồng, bán ra 170,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 167,2 triệu đồng, bán ra 170,2 triệu đồng. Công ty SJC mua vào lên 167 triệu đồng, bán ra 170 triệu đồng…

Như vậy, sau ngày lao dốc đầu tuần, có lúc lên 9 - 10 triệu đồng/lượng, giá vàng ngày 24.3 đã tăng giá trở lại. Giá vàng đang tiến gần đến mức giá đóng cửa cuối tuần qua khi kim loại quý thế giới tăng nhanh trở lại. Vàng đã không ngừng tăng từ mức 4.322 USD lên 4.408 USD mỗi ounce, có lúc lên 4.449 USD. Lực săn hàng giá rẻ đã khiến vàng tăng nhanh trở lại.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), sau một tuần diễn ra các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị leo thang, giá vàng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh. Tốc độ và phạm vi biến động của thị trường vàng hiện nay phản ánh các giai đoạn né tránh rủi ro đã từng xuất hiện vào năm 2008 và 2020, khi động lực thanh khoản tạm thời chi phối các yếu tố cơ bản. Dự đoán thị trường vàng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những diễn biến hàng ngày xung quanh xung đột Trung Đông.