Giá vàng hôm nay 24.3.2026: Tăng lên gần 168 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 1,9 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 164,9 triệu đồng, bán ra 167,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 164,9 triệu đồng, bán ra 167,9 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC thêm 2 triệu đồng, mua vào lên 165 triệu đồng, bán ra 168 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 1,7 - 1,9 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 164,7 triệu đồng, bán ra 167,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 164,7 triệu đồng, bán ra 167,7 triệu đồng…

Giá vàng thế giới giảm 70 USD mỗi ounce (tường đương mất hơn 1,5%), xuống 4.335 USD. Sau đà giảm mạnh vào đầu ngày, vàng thế giới đã hồi phục trở lại trong phiên giao dịch Mỹ, tuy nhiên nhà đầu tư tiếp tục bán tháo vàng khiến giá không giữ được mức cao. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR bán ra 4,29 tấn, lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.052,7 tấn. Đây là phiên thứ 8 liên tiếp, quỹ SPDR thực hiện bán ra 24,58 tấn.

Nhu cầu từ ngân hàng trung ương là yếu tố then chốt đằng sau đợt tăng giá lịch sử của vàng kể từ cuối năm 2022, nhưng xu hướng này có thể sắp kết thúc (ít nhất là trong tương lai gần) khi cuộc chiến ở Iran buộc các nhà hoạch định chính sách phải ưu tiên an ninh năng lượng và ổn định kinh tế hơn là đa dạng hóa dự trữ. Sự thay đổi ưu tiên này diễn ra vào thời điểm đặc biệt mong manh đối với thị trường vàng.

Ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao của US Bank Wealth Management giải thích rằng, nhiều ngân hàng trung ương đã thúc đẩy giá vàng tăng cũng là những nước nhập khẩu năng lượng ròng. Với giá dầu tăng vọt và chi phí khí đốt tự nhiên hóa lỏng và phân bón tăng mạnh, nguồn lực tài chính của họ đang được chuyển hướng để đảm bảo nguồn cung thiết yếu. Nguồn vốn lẽ ra được phân bổ cho dự trữ vàng hiện đang được sử dụng để "duy trì sự sống", tài trợ cho năng lượng, thực phẩm và các nhu cầu cơ sở hạ tầng thiết yếu. Nếu giá dầu ở mức cao tiếp tục kéo dài đến giữa tháng 4, các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ bắt đầu thực hiện những điều chỉnh lâu dài hơn, bao gồm cả việc chuyển chi phí cao hơn sang thị trường tiêu thụ cuối cùng. Điều đó, có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và thắt chặt hơn nữa các điều kiện tài chính.

Ông Rob Haworth nhấn mạnh, việc mua vàng của ngân hàng trung ương có thể sẽ quay lại nhưng chỉ khi các biến động địa chính trị giảm bớt và thị trường năng lượng tốt hơn. Dự đoán kim loại quý này sẽ trải qua một giai đoạn ổn định khi tình trạng đầu cơ quá mức được giải quyết và các điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định trở lại.