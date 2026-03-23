Giá vàng rơi thẳng đứng, mất mốc 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC giảm thêm 5 triệu đồng mỗi lượng vào đầu giờ chiều 23.3, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 9 triệu đồng/lượng. Ngưỡng 160 triệu đồng/lượng bị xuyên thủng khiến thị trường bàng hoàng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vào còn 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. Các công ty khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC xuống 159 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 162 triệu đồng.

Giá vàng miếng mất mức 160 triệu đồng/lượng ẢNH: THANH XUÂN

Giá vàng nhẫn cũng rơi thẳng đứng, mất thêm 4,5 triệu đồng mỗi lượng vào đầu giờ chiều 23.3, nâng tổng mức mất giá trong ngày lên gần 10 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý mua vào còn 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. Công ty Doji mua vào 158,5 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 157,2 triệu đồng, bán ra 160,2 triệu đồng…

Vàng thế giới đã giảm mạnh thêm 200 USD mỗi ounce, nâng mức giảm trong ngày có lúc lên gần 400 USD. Kim loại quý xuống mức 4.097 USD mỗi ounce vào đầu giờ chiều 23.3, mất tổng cộng hơn 8,3% trong ngày. Đây là mức mất giá trong ngày cao nhất từ trước đến nay của vàng. Tính trong vòng 30 ngày trở lại đây, giá vàng thế giới đã giảm 20%.

Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, Ole Hansen, chia sẻ với The Wall Street Journal rằng đang xuất hiện suy đoán rằng một số nền kinh tế có thể cần tăng thanh khoản, bao gồm cả việc bán vàng. Dù chưa phải là yếu tố đã được xác nhận, nhưng điều này góp phần làm gia tăng tâm lý thận trọng. Việc vàng không thể tăng giá dù căng thẳng địa chính trị leo thang cho thấy các yếu tố khác đang chi phối thị trường. Việc vàng không tăng giá bất chấp căng thẳng địa chính trị cho thấy lợi suất thực cao hơn, đồng USD mạnh hơn và hoạt động điều chỉnh vị thế đang chiếm ưu thế so với vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Nhìn chung, các nhà phân tích cho rằng dù giá vàng đã điều chỉnh mạnh, nhưng mức giá hiện tại có thể mang lại cơ hội mua chọn lọc cho các nhà đầu tư dài hạn, ngay cả khi biến động ngắn hạn vẫn còn tiếp diễn.