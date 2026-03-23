Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng rơi thẳng đứng, mất mốc 160 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
23/03/2026 14:47 GMT+7

Giá vàng thế giới chiều 23.3 giảm mạnh 8%, xuống sát 4.100 USD mỗi ounce, trong nước, kim loại quý đã mất mức 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm thêm 5 triệu đồng mỗi lượng vào đầu giờ chiều 23.3, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 9 triệu đồng/lượng. Ngưỡng 160 triệu đồng/lượng bị xuyên thủng khiến thị trường bàng hoàng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vào còn 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. Các công ty khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC xuống 159 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 162 triệu đồng.

Giá vàng rơi thẳng đứng, mất mức 160 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng miếng mất mức 160 triệu đồng/lượng

ẢNH: THANH XUÂN

Giá vàng nhẫn cũng rơi thẳng đứng, mất thêm 4,5 triệu đồng mỗi lượng vào đầu giờ chiều 23.3, nâng tổng mức mất giá trong ngày lên gần 10 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý mua vào còn 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. Công ty Doji mua vào 158,5 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 157,2 triệu đồng, bán ra 160,2 triệu đồng…

Vàng thế giới đã giảm mạnh thêm 200 USD mỗi ounce, nâng mức giảm trong ngày có lúc lên gần 400 USD. Kim loại quý xuống mức 4.097 USD mỗi ounce vào đầu giờ chiều 23.3, mất tổng cộng hơn 8,3% trong ngày. Đây là mức mất giá trong ngày cao nhất từ trước đến nay của vàng. Tính trong vòng 30 ngày trở lại đây, giá vàng thế giới đã giảm 20%. 

Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, Ole Hansen, chia sẻ với The Wall Street Journal rằng đang xuất hiện suy đoán rằng một số nền kinh tế có thể cần tăng thanh khoản, bao gồm cả việc bán vàng. Dù chưa phải là yếu tố đã được xác nhận, nhưng điều này góp phần làm gia tăng tâm lý thận trọng. Việc vàng không thể tăng giá dù căng thẳng địa chính trị leo thang cho thấy các yếu tố khác đang chi phối thị trường. Việc vàng không tăng giá bất chấp căng thẳng địa chính trị cho thấy lợi suất thực cao hơn, đồng USD mạnh hơn và hoạt động điều chỉnh vị thế đang chiếm ưu thế so với vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Nhìn chung, các nhà phân tích cho rằng dù giá vàng đã điều chỉnh mạnh, nhưng mức giá hiện tại có thể mang lại cơ hội mua chọn lọc cho các nhà đầu tư dài hạn, ngay cả khi biến động ngắn hạn vẫn còn tiếp diễn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận