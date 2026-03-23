Công ty vàng tăng bán khi giá giảm mạnh

Thanh Xuân
23/03/2026 11:28 GMT+7

Sáng 23.3, các công ty kinh doanh nới lỏng việc bán vàng cho khách khi giá giảm sâu. Đà rơi của kim loại quý thế giới vẫn chưa dừng lại.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng lượng vàng bán ra cho mỗi khách hàng lên 2 chỉ vàng nhẫn thay vì 1 chỉ như tuần trước. Ngoài ra, công ty không còn thực hiện phát số giới hạn. Vào những ngày cuối tuần trước, Công ty SJC phát ra mỗi sáng 200 số thứ tự mua vàng và mỗi số mua được 1 chỉ vàng nhần. Đến chiều cùng ngày thì tạm ngưng phát số ra. Riêng đối với vàng miếng SJC, công ty vẫn thực hiện bán vàng qua online cho mỗi khách 1 lượng. Trước đó, khách mua vàng tại Công ty Mi Hồng cũng bất ngờ khi mua được 1 lượng vàng miếng SJC khi mức giá giảm.

Công ty tăng khối lượng vàng bán cho khách

Lý giải việc gia tăng khối lượng vàng cho khách, Công ty SJC cho biết lực mua từ khách hàng giảm hẳn khi giá vàng đi xuống liên tục những ngày qua. Ngược lại, giá vàng giảm cũng khiến chiều bán ra từ khách cũng giảm sút.

Chưa đầy 2 giờ mở cửa thị trường vàng, các công ty kinh doanh vàng trong nước đã giảm mỗi lượng vàng miếng 4 triệu đồng. Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji… mua vào còn 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 4 triệu đồng mỗi lượng trong vòng vài giờ sáng 23.3. Công ty SJC mua vào còn 163,7 triệu đồng, bán ra 166,7 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng…

Đà lao dốc không phanh của vàng trong nước tiếp diễn khi kim loại quý trên thị trường thế giới vẫn chưa dừng rơi tự do. Giá vàng thế giới đã giảm tổng cộng 130 USD/ounce, xuống còn 4.370 USD/ounce. Vàng trong nước duy trì mức đắt đỏ hơn thế giới 28 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23.3.2026: SJC 'bốc hơi' thêm 2 triệu, người mua lỗ gần 25 triệu đồng/lượng

Giá vàng tiếp tục rơi tự do vào ngày giao dịch đầu tuần khiến những người nắm giữ vàng từ đầu tháng có mức lỗ lên gần 25 triệu đồng/lượng.

vàng giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn kinh doanh
