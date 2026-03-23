Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 23.3.2026: SJC 'bốc hơi' thêm 2 triệu, người mua lỗ gần 25 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
23/03/2026 08:52 GMT+7

Giá vàng tiếp tục rơi tự do vào ngày giao dịch đầu tuần khiến những người nắm giữ vàng từ đầu tháng có mức lỗ lên gần 25 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC mỗi lượng 2 triệu đồng, xuống 166 triệu đồng, bán ra 169 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 2 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, xuống 166 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 169 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm mỗi lượng vàng miếng SJC 2 triệu đồng, mua vào còn 167 triệu đồng, bán ra 170 triệu đồng…. 

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm thêm 2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào còn 166 triệu đồng, bán ra 169 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 165 triệu đồng, bán ra 168,7 triệu đồng… Giá vàng trong nước đã giảm 14 triệu đồng mỗi lượng trong 7 ngày qua và chính thức mất mức giá 170 triệu đồng/lượng. Những người mua vàng lỗ nặng lên 17 triệu đồng trong một tuần trở lại đây, nâng mức lỗ so với đầu tháng 3 lên đến gần 25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23.3.2026: SJC 'bốc hơi' thêm 2 triệu, người mua lỗ gần 25 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm thêm 2 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Vàng thế giới tiếp tục đà giảm mạnh vào phiên giao dịch đầu tuần, từ mức 4.497 USD mỗi ounce lao thẳng xuống 4.337 USD rồi tăng trở lại lên 4.440 USD. Kim loại quý mất từ 50 - 160 USD/ounce. Trước đó, vàng đã có tuần giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm qua và khả năng còn giảm sâu hơn nữa khi nỗi lo lạm phát đe doạ. 

Khi cuộc chiến ở Iran vẫn chưa có hồi kết, một số nhà phân tích cảnh báo các nhà đầu tư vàng nên chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn tiếp theo trên thị trường, vì giá năng lượng tăng cao đang tạo ra mối nguy lạm phát, có thể buộc các ngân hàng trung ương phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng và áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát. Tuần vừa qua, tất cả các ngân hàng trung ương lớn đều giữ nguyên lãi suất và duy trì chính sách trung lập trong khi chờ xem chiến tranh sẽ tác động như thế nào đến kỳ vọng lạm phát.

Trong tuần này, Mỹ công bố một số dữ liệu kinh tế cần theo dõi có tác động đến vàng như dữ liệu PMI sơ bộ của S&P, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ. 

Giá vàng rơi tự do, bắt đáy vẫn rủi ro khó lường

Giá vàng trong tuần qua ghi nhận mức giảm mạnh 10 triệu đồng/lượng, ghi nhận tuần thứ 3 liên tiếp đi xuống. Trong khi giá vàng thế giới dò đáy thì lực săn hàng giá rẻ ở thị trường trong nước xuất hiện khiến tình trạng mua vàng trở nên khó khi nguồn cung khan hiếm. Khách mua vàng đối mặt với rủi ro giá vàng "nội" đắt đỏ.

Giá vàng hôm nay 22.3.2026: Rớt thảm, người mua lỗ nặng 23 triệu đồng

