Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 22.3.2026: Rớt thảm, người mua lỗ nặng 23 triệu đồng

An Yến
22/03/2026 07:23 GMT+7

Giá vàng lao dốc mạnh trong tuần khiến người mua lỗ nặng so với đầu tháng 3.

Sáng 22.3, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 168 triệu đồng/lượng, bán ra 171 triệu đồng. Tổng cộng sau một tuần, vàng miếng giảm 11,6 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được mua vào 167,7 triệu đồng và bán ra 170,7 triệu đồng, giảm 11,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tại một số doanh nghiệp, vàng nhẫn được bán ra cao hơn vàng miếng SJC. Chẳng hạn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng nhẫn 169,1 triệu đồng và bán ra 172,1 triệu đồng.

Giá vàng rớt sâu khiến người mua lỗ nặng so với đầu tháng 3

Với mức giảm này, cộng với chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần đã lỗ 14,6 triệu đồng/lượng. Thậm chí nếu so với đầu tháng 3 ngay sau khi chiến sự Trung Đông nổ ra, giá vàng bật tăng lên sát 191 triệu đồng thì đến nay người mua đã lỗ nặng gần 23 triệu đồng một lượng. 

Giá vàng thế giới cuối tuần rớt sâu xuống 4.490,2 USD/ounce, giảm 527,5 USD so với cuối tuần trước, tương ứng giảm hơn 10,5%. Kim loại quý lao dốc do đồng USD tiếp tục tăng cao cũng như chiến sự Trung Đông đang lan rộng.

Đà giảm sâu trong tuần này khiến nhiều nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi xuống. Cụ thể, kết quả cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng của Kitco News trong tuần tới với 18 nhà phân tích phố Wall thì có 12 người, tương ứng 67% nhận định kim loại quý đi xuống. Ngược lại có 3 người, tương ứng 17% nghĩ rằng giá vàng sẽ phục hồi và quay đầu tăng. Đồng thời cũng có 3 người dự báo kim loại quý đi ngang. Riêng các nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng vàng sẽ tăng trở lại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhà đầu tư cá nhân lạc quan về vàng. Cuộc khảo sát Main Street với 309 nhà đầu tư cá nhân thì có 147 người, chiếm 47% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 104 người, tương ứng 34% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và 58 nhà đầu tư còn lại, tương đương 19% nhận định vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay 21.3.2026: Ngủ dậy lại mất thêm 5 triệu đồng

Giá vàng thế giới giảm mạnh kéo thị trường trong nước đi lùi xuống còn 171 triệu đồng một lượng. Những người mua vàng hôm qua, ngủ dậy sáng nay đã mất thêm 5 triệu đồng.

