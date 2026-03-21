Giá vàng hôm nay 21.3.2026: Ngủ dậy lại mất thêm 5 triệu đồng

An Yến
21/03/2026 08:44 GMT+7

Giá vàng thế giới giảm mạnh kéo thị trường trong nước đi lùi xuống còn 171 triệu đồng một lượng. Những người mua vàng hôm qua, ngủ dậy sáng nay đã mất thêm 5 triệu đồng.

Sáng 21.3, giá vàng trong nước lao dốc, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 5,1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa chiều mua vào xuống 168 triệu đồng/lượng vàng miếng và bán ra còn 171 triệu đồng. Vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC giảm 5,1 triệu đồng khi mua vào xuống 167,7 triệu đồng và bán ra 170,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm 5,2 triệu đồng khi mua vào 168 triệu đồng và bán ra 171 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay 21.3.2026: Rớt mất 3 triệu đồng xuống còn sát 173 triệu - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 21.3 giảm mạnh hơn 5 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm sâu và mất luôn ngưỡng 4.500 USD/ounce, hiện còn 4.490,2 USD/ounce. Như vậy chỉ sau một ngày, vàng thế giới giảm gần 160 USD, tương ứng giảm 3,4%. Giá bạc cũng giảm gần 5% xuống 67,69 USD/ounce. Tính chung tuần, giá bạc đã giảm gần 14% - là mức giảm lớn nhất kể từ đợt bán tháo hồi tháng 1.

Kim loại quý tiếp tục lao dốc khi đồng USD mạnh lên sau báo cáo rằng Mỹ sẽ triển khai thêm quân ở Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về giá dầu cao hơn, lạm phát và theo đó là lãi suất duy trì ở mức cao. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến vàng, tài sản được định giá bằng đồng USD, trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người nắm giữ bằng các đồng tiền ngoại tệ khác. Bên cạnh đó, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng nhiều nhà đầu tư cũng bán vàng vừa chốt lời vừa nắm giữ lượng tiền mặt để bù đắp thanh khoản cho những tài sản khác sụt giảm. Theo Financial Times, thị trường đang diễn ra một động thái hiếm thấy kể từ đại dịch Covid-19, các nhà đầu tư đang ồ ạt gia tăng nắm giữ tiền mặt - dấu hiệu rõ rệt cho thấy niềm tin vào triển vọng thị trường đang suy giảm. Theo khảo sát mới nhất của Bank of America, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của các nhà quản lý quỹ đã tăng vọt lên 4,3% trong tháng 3, từ mức 3,4% của tháng trước. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3.2020 - thời điểm thế giới rơi vào khủng hoảng vì đại dịch...

Giá vàng hôm nay 20.3.2026: Giảm thêm 1,2 triệu đồng đẩy người mua lỗ gần 12 triệu

Giá vàng thế giới lẫn trong nước tiếp tục lao dốc mạnh khiến người mua lỗ nặng chỉ sau một ngày.

