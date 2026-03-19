Giá vàng hôm nay 19.3.2026: Lao dốc 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

An Yến
19/03/2026 08:39 GMT+7

Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt lao dốc mạnh và lùi xa ngưỡng 180 triệu đồng.

Sáng nay (19.3), giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 4,6 triệu đồng, đưa chiều mua vào xuống 175,4 triệu đồng/lượng, bán ra còn 178,4 triệu đồng. Các doanh nghiệp khác đa số cũng bán vàng miếng bằng giá SJC.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC giảm 4,5 triệu đồng khi mua vào xuống 175,1 triệu đồng và bán ra 178,2 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm vàng nhẫn 5 triệu đồng sau một ngày, đưa giá mua xuống 174,5 triệu đồng và bán ra 177,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý mua vào 175,4 triệu đồng và bán ra còn 178,4, giảm 4,6 triệu đồng so với một ngày trước...

Giá vàng sáng 19.3 giảm mạnh gần 5 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm sâu trong phiên giao dịch 19.3 (theo giờ Mỹ) và còn 4.835 USD/ounce. Tương ứng vàng đã giảm 3,5% chỉ sau một ngày và xuống thấp nhất trong 1 tháng qua. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, cuối ngày 18.3 (theo giờ Mỹ), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách trong bối cảnh các quan chức tìm cách đối mặt với lạm phát cao hơn dự kiến, các tín hiệu trái chiều từ thị trường lao động và cuộc chiến ở Iran. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC, cơ quan hoạch định chính sách của Fed) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để giữ nguyên lãi suất trong phạm vi mục tiêu 3,5 - 3,75%. Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC đã điều chỉnh một số đánh giá về nền kinh tế. Cụ thể, họ dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong năm 2026 sẽ cao hơn một chút so với ước tính trước đó.

Bất chấp tính bất định của tình hình hiện tại, các quan chức vẫn dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vài lần trong tương lai. Biểu đồ dot plot - phản ánh kỳ vọng của các thành viên FOMC về lãi suất - báo hiệu Fed sẽ giảm lãi suất một lần trong năm nay và một lần vào năm tới. Dù Fed giữ nguyên lãi suất đúng như dự báo nhưng thông tin này cũng đẩy đồng USD tăng giá. Điều đó khiến vàng định giá bằng USD kém hấp dẫn hơn.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 18.3.2026: Lỗ vì chênh lệch giá mua bán 2 - 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18.3.2026: Lỗ vì chênh lệch giá mua bán 2 - 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng nhẹ so với đầu tuần nhưng khách mua vẫn lỗ khi chênh lệch mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 2 - 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

