Giá vàng hôm nay 20.3.2026: Giảm thêm 1,2 triệu đồng đẩy người mua lỗ gần 12 triệu

Sáng nay (20.3), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa chiều mua vào xuống 171,3 triệu đồng/lượng và bán ra 174,3 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng khi mua vào xuống 171 triệu đồng và bán ra 174 triệu đồng. Công ty PNJ cũng giảm 1,2 triệu đồng khi mua vàng nhẫn xuống 171 triệu đồng và bán ra 174 triệu đồng; Phú Quý mua vào 171,3 triệu đồng và bán ra 174,3 triệu đồng... Như vậy, chỉ sau hơn 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng đã giảm 8,7 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì 3 triệu đồng thì người mua đã lỗ gần 12 triệu đồng một lượng.

Giá vàng lao dốc sâu khiến người mua bị lỗ gần 12 triệu đồng/lượng sau hơn một ngày ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới lao dốc xuống 4.650 USD/ounce, giảm hơn 184 USD sau một ngày. Thậm chí, trong phiên giao dịch 19.3 (theo giờ Mỹ) có lúc kim loại quý rớt về sát 4.530 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới hiện tương đương 147,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 26,7 triệu đồng.

Đà giảm của vàng và bạc diễn ra trong bối cảnh tâm lý né rủi ro lan rộng, khiến cả cổ phiếu toàn cầu và trái phiếu chính phủ đồng loạt đi xuống. Cuộc chiến Mỹ cùng Israel với Iran đã bước sang tuần thứ ba. Giá dầu và khí đốt đã tăng vọt sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng tại Iran và Qatar. Nhiều ngân hàng trung ương đang giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh hiện tại. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giữ nguyên lãi suất trong ngày 18.3 và nhấn mạnh tác động từ xung đột là “không chắc chắn”. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng giữ nguyên lãi suất, đồng thời cảnh báo rủi ro lạm phát đang gia tăng. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cũng đề cập đến chiến sự Iran khi giữ nguyên lãi suất ở mức 0%, đồng thời cho biết sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại hối khi xung đột kéo dài...

Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng vàng đã hưởng lợi từ nhiều yếu tố hỗ trợ trong thời gian dài và hiện nhiều người bán ra chốt lời. Đồng thời, một số nhà đầu tư cũng phải bán ra những tài sản thanh khoản nhất để xoay vòng vốn, kể cả các tài sản trú ẩn như vàng.