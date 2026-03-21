Giá vàng rơi tự do, bắt đáy vẫn rủi ro khó lường

Vàng giảm mạnh, người mua lỗ lên chục triệu đồng mỗi lượng

Ngày 21.3, giá vàng miếng SJC giảm mạnh thêm 4,9 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng. Còn giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm sâu xuống 167,7 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 170,7 triệu đồng. Như vậy trong tuần qua, giá vàng trong nước đã giảm 11,6 triệu đồng mỗi lượng, còn nếu so với đầu tháng 3 khi giá lên mức cao nhất trong tháng ở 190,9 triệu đồng/lượng thì nay đã mất gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã có cú rơi tự do trong những ngày qua. Sau khi mất gần 320 USD/ounce trong ngày 19.3, giá vàng thế giới mất thêm 150 USD/ounce trong ngày 20.3. Đóng cửa tuần ở mức 4.497 USD/ounce, kim loại quý ghi nhận mức mất giá 530 USD/ounce, tương đương giảm hơn 10,5%. Giá vàng thế giới hiện nay đã giảm thổi bay gần toàn bộ mức tăng giá mà kim loại quý đạt được trong tháng 1 (tăng thêm 1.300 USD/ounce, tương đương 30%).

Diễn biến này hoàn toàn bất ngờ với hầu hết nhà đầu tư. Họ đã kỳ vọng xung đột tại Trung Đông sẽ là chất xúc tác để vàng tăng giá sau đà giảm của tháng 2 nhưng kim loại quý lại rơi tự do. Nguyên nhân là giá dầu tăng trước căng thẳng xung đột địa chính trị tại Trung Đông đã làm gia tăng mối lo lạm phát. Các ngân hàng trung ương các nước như Mỹ, Anh, Nhật, khu vực Châu Âu… đã đồng loạt giữ nguyên lãi suất và một số dự báo đưa ra các nước này khả năng sẽ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Lãi suất USD tăng khiến đồng bạc xanh tăng giá, đây là yếu tố khiến nhà đầu tư bán tháo vàng trong tháng 3. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới liên tục bán ròng với khối lượng khủng. Ngày 20.3, quỹ này thực hiện bán ra thêm 5,14 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.056,99 tấn. Đây là phiên bán thứ 12 trong tháng 3, nâng tổng khối lượng bán ròng lên 54,34 tấn.

Trong nước, giá vàng tăng giảm lại kéo một lượng không nhỏ khách đi mua. Trong những ngày qua, Công ty SJC chỉ phát 200 số thứ tự vào buổi sáng và chỉ bán cho mỗi khách 1 chỉ vàng nhẫn là 1 lượng vàng miếng với điều kiện khách đăng ký online rồi mới đến công ty thực hiện giao dịch. Nhưng việc đăng ký mua vàng online luôn trong tình trạng khó. Còn một số cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Nội thông báo tạm hết hàng khi khách quá đông.

Mua đầu tháng, chưa hết tháng lỗ 23 triệu đồng/lượng

Lực mua bắt đáy vàng trong nước tăng lên bất chấp rủi ro giá biến động. Những khách hàng mua vàng từ đầu tuần thì nay đã lỗ lên đến 14,6 triệu đồng/lượng, còn những người mua vàng từ đầu tháng mức lỗ lên đến 23 triệu đồng/lượng. Ngoài giá giảm, vàng trong nước đắt hơn thế giới từ 25 - 26 triệu đồng mỗi lượng cũng là rủi ro lớn cho người mua lúc này. Những người mua vàng ngoài ra còn chấp nhận mức lỗ ngay lập tức từ chênh lệch giá mua và bán lên 3 triệu đồng/lượng.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới cho biết thị trường đang tồn tại một nghịch lý lớn: Giá thế giới giảm nhưng giá nội địa giảm không giảm tương xứng. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở sức mua vẫn duy trì ở mức cao trong khi nguồn cung lại hạn hẹp. Việc cơ quan quản lý chưa có động thái cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất đã tạo ra một "nút thắt cổ chai" về nguồn cung. Khi dòng chảy hàng hóa bị tắc nghẽn, giá vàng trong nước nghiễm nhiên tách rời khỏi quỹ đạo của thế giới, duy trì mức chênh lệch cao.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng cảnh báo, mua vàng lúc này rủi ro cao dù mua không dễ. Tâm lý của những người đang nắm giữ vàng chấp nhận găm giữ để tránh lỗ hoặc bảo toàn lợi nhuận. Về dài hạn, triển vọng giá vàng thế giới đang đặt ra một kịch bản khá bi quan. Theo dự báo của ông Trọng, kim loại quý có khả năng tiếp tục trượt dốc về ngưỡng 4.500 USD/ounce và có thể duy trì dưới mức 5.000 USD/ounce trong một thời gian dài để tích lũy sau đó mới có thể tăng trở lại.

Theo nhận định của chuyên gia vàng Dương Anh Vũ, diễn biến tăng trở lại của giá vàng thế giới trong ngày 20.3 chỉ mang tính chất tạm thời, chưa phản ánh sự đảo chiều xu hướng. Trước đó, kim loại quý giảm mạnh đến từ sức mạnh của đồng USD sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Bên cạnh đó, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell cho thấy lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, đồng nghĩa với việc lãi suất khó có thể sớm hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư có lợi suất, khiến vàng, tài sản không sinh lãi, trở nên kém hấp dẫn.

Ông Dương Anh Vũ còn cho rằng mối tương quan nghịch giữa USD và vàng tiếp tục phát huy tác động rõ nét: USD tăng giá kéo vàng đi xuống và ngược lại. Đồng thời, làn sóng bán tháo của nhà đầu tư trong suốt tháng 3 càng tạo áp lực lớn, khiến giá vàng giảm nhanh và sâu. Dự báo trong thời gian tới, giá vàng thế giới có thể tiếp tục lùi về vùng 4.400 USD/ounce, cho thấy mặt bằng hiện tại vẫn chưa phải là đáy. Nếu kịch bản này xảy ra, giá vàng trong nước có thể xuống tới khoảng 165 triệu đồng/lượng.

Ông Dương Anh Vũ tính toán, giá vàng thế giới nếu về 4.400 USD/ounce cũng chỉ vào khoảng 140 triệu đồng/lượng (quy đổi theo giá USD ngân hàng) nhưng do vàng trong nước đang ghi nhận mức chênh lệch cao so với thế giới, lên tới khoảng 25 triệu đồng/lượng nên mới có mức dự báo 165 triệu đồng/lượng. Mức đắt đỏ này được duy trì do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu mua vẫn lớn. Trong trường hợp thị trường có nguồn cung, khoảng cách này rút ngắn thì giá trong nước sẽ giảm trở lại. "Các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện áp dụng hình thức bán nhỏ giọt, mỗi khách hàng chỉ được mua số lượng giới hạn. Tình trạng này đã tạo hiệu ứng tâm lý lan rộng, nhiều người dân xếp hàng mua vàng bất chấp giá cao, góp phần đẩy giá trong nước duy trì ở mức cao dù xu hướng thế giới đang giảm. Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư cần thận trọng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh nếu giá vàng quốc tế tiếp tục đi xuống", ông Dương Anh Vũ cho hay.