Lỡ đu đỉnh giá vàng gần 191 triệu đồng/lượng, nên cắt lỗ hay không?

Giá vàng tăng lại 170 triệu đồng, người mua vẫn lỗ gần 24 triệu đồng

Sau một ngày lao dốc không phanh, giá vàng hôm nay (24.3) đã quay đầu hồi phục. Đến trưa, Công ty SJC mua vàng miếng ở mức 167,2 triệu đồng/lượng, bán ra 170,2 triệu đồng. So với mức thấp nhất trong ngày 23.3 khi SJC bán ra chỉ 162 triệu đồng thì mỗi lượng vàng miếng đã tăng trở lại gần 8 triệu đồng. Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng được SJC mua vào 167 triệu đồng và bán ra 170 triệu đồng, tăng lại 9,8 triệu đồng so với một ngày trước đó.

Người đu đỉnh giá vàng phân vân nên cắt lỗ hay mua bình quân giá ẢNH: TNO

Dù vậy, so với mức sát 191 triệu đồng/lượng vừa lập được vào đầu tháng 3 thì đến nay, những người mua đúng đỉnh cao đã bị lỗ gần 24 triệu đồng, tương ứng lỗ khoảng 12,5%. Đà lao dốc liên tục khiến những người mua vàng đều ngỡ ngàng. Nhiều người không biết nên bán ra cắt lỗ hay mua vào bình quân giá khi thị trường vàng thế giới biến động quá nhanh, khó dự báo. Đặc biệt, trong ngày 13.3 khi vàng rớt sâu, một số người lăn tăn không biết có nên mua vào được chưa? Theo chị Ngọc Anh (TP.HCM), ngày vía Thần tài vừa qua, chị định đi mua vàng nhưng chần chừ chưa mua và giờ vẫn đang chờ khi giá giảm để mua vào. Dù giá vàng đã giảm sâu nhưng chị vẫn phân vân và tiếp tục chờ. Trong khi đó, chị Lê Mai (Hà Nội) cho hay chị mới mua 3 chỉ vàng với giá 185 triệu đồng dịp 8.3 vừa qua và nay thấy giá giảm dưới 170 triệu đồng muốn mua thêm nhưng vẫn còn phân vân vì sợ mua rồi còn giảm nữa...

Trên các hội nhóm, diễn đàn vàng, nhiều ý kiến lo lắng xen lẫn mong chờ khá nhộn nhịp. Thậm chí, có người tiếc vì đã lỡ bán đúng ngày giá rơi mạnh. Một người tên K.Y than "Bán anh đúng ngày chạm đáy luôn. Sao anh không xuống thêm 1-2 hôm nữa rồi hãy lên để em đỡ day dứt trong lòng. Ba tuần bay 30 củ của em. Thôi em chừa rồi". Có một tài khoản khác thì bảo "Chỉ cần ngày mai lên thôi, không cần biết lên bao nhiêu là tui bán hết mua nhà. Giữ vàng đau tim quá...". Trái ngược, cũng có những người hồ hởi khi khoe "Hôm qua mới bắt đáy nay lên rồi dù chưa lời nhiều nhưng vui quá". Có người khá lạc quan khi nêu "Vàng hồi phục rồi liệu có lên lại 5.300 USD/ounce không các bác"...

Giá vàng tăng gần 2 triệu, người mua đầu tháng vẫn lỗ 26 triệulượng

Trên thị trường thế giới, giá vàng sau khi rớt sâu xuống 4.097 USD/ounce vào đầu giờ chiều 23.3 thì sau một ngày đã tăng trở lại lên 4.400 USD/ounce. Tính chung, từ đầu tháng 3 đến nay, vàng vẫn rớt gần 980 USD, tương ứng giảm 22%.

Cắt lỗ vàng hay mua bình quân giá?

Giá vàng biến động khó lường, đặc biệt, diễn biến hoàn toàn ngược với mọi dự báo và kỳ vọng của chuyên gia lẫn nhà đầu tư khi chiến sự tại Trung Đông diễn ra. Do vậy, nhiều chuyên gia tài chính đều cho rằng hiện nay rất khó dự báo được về xu hướng của giá vàng. Theo chuyên gia tài chính Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông, với diễn biến khó đoán của kim loại quý thì tùy thuộc vào vị thế của từng người sẽ có ứng phó khác nhau. Đối với nhà đầu tư cá nhân nếu lỡ đu đỉnh cao vào đầu tháng 3 mà có sử dụng vốn vay thì cần kiên quyết cắt lỗ. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng liên tục tăng thì không thể giữ vàng bằng vốn vay. Trường hợp đã mua vàng giá cao với hoàn toàn bằng vốn của chính mình thì có thể bình tĩnh và canh mua vào thêm để bình quân giá.

Đối với việc mua bình quân giá thì cũng nên chia ra mua nhiều đợt vì cũng không thể biết được đâu là đáy. Theo nhận định của ông, về trung hạn giá vàng cũng khó giảm sâu. Khi căng thẳng địa chính trị lên cao, nhất là chiến sự chưa chấm dứt, chính phủ Mỹ hay nhiều nước đều phải chi ra rất nhiều tiền. Cung tiền tăng cao sẽ đẩy lạm phát tại Mỹ và nhiều nước lên cao. Vì vậy, vàng vẫn được xem là tài sản trú ẩn an toàn bất chấp trong ngắn hạn dòng tiền đang rút ra và chảy vào trái phiếu chính phủ Mỹ, Anh...

Trong khi đó, chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh thì cho rằng, trong bối cảnh thị trường vàng biến động quá mạnh như hiện nay, việc mua vào tiềm ẩn rủi ro cao. Dòng tiền đang dần chuyển hướng sang các kênh trú ẩn mới như USD. Khi khi thị trường bất ổn và sức mua lớn mà giá không thể tăng, thậm chí đảo chiều giảm mạnh thì vàng đang trở thành một khoản đầu tư rủi ro. Chưa kể, giá vàng đã rớt mạnh và không loại trừ khả năng có thể giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce. Nếu mua vào để lướt sóng ngắn hạn thì chênh lệch giá mua bán cao có thể khiến nhà đầu tư vẫn bị thua lỗ. Nếu mua bình quân giá thì cũng như cổ phiếu, chưa biết thị trường đã xoay quanh vùng đáy hay chưa thì nhà đầu tư sẽ không đủ tiền để mua vào liên tục. Hơn nữa, xu hướng trung hạn của kim loại quý hiện tại cũng trở nên khó lường nên nhà đầu tư cần chờ đợi quan sát thêm.