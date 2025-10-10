Chính thức hướng dẫn cấp phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng

Thông tư 34 hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu; việc cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng. Đồng thời quy định kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng và chế độ báo cáo theo quy định.

NHNN ban hành quy định nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng ẢNH: T.XUÂN

Doanh nghiệp, ngân hàng xin giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng gửi hồ sơ về NHNN. Sau khi NHNN nhận đầy đủ hồ sơ sẽ thông báo cho NHNN chi nhánh khu vực trên địa bàn đến kiểm tra về giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh và thiết bị cần thiết để triển khai hoạt động mua, bán vàng miếng tại địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận thông báo của NHNN, NHNN chi nhánh khu vực báo cáo kết quả cho NHNN. Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, NHNN xem xét cấp hoặc từ chối (ghi rõ lý do) giấy phép kinh doanh mua, bán vàng theo quy định. Ngoài ra, thời gian thủ tục cấp phép sản xuất vàng miếng cũng sẽ thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thông tư 34 còn quy định xây dựng Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu (gọi tắt là Hội đồng xây dựng hạn mức) do một Phó thống đốc NHNN làm chủ tịch. Nhiệm vụ của Hội đồng xây dựng hạn mức là tham mưu cho Thống đốc NHNN (thông qua Cục Quản lý ngoại hối) quyết định, điều chỉnh tổng hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Đồng thời cấp điều chỉnh hạn mức hàng năm xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ và cung cầu vàng trong từng thời kỳ, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước, tình hình thực hiện hoạt động xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Trên cơ sở hạn mức hàng năm, NHNN thực hiện cấp, điều chỉnh hạn mức hàng năm cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại theo quy mô vốn điều lệ; tình hình xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu (nếu có); tình hình sử dụng vàng nguyên liệu theo mục đích tại giấy phép nhập khẩu và nhu cầu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Thời hạn xây dựng hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng theo quy định chậm nhất ngày 15.12 hàng năm. Thống đốc NHNN sẽ quyết định thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu…

Thông tư 34 có hiệu lực kể từ ngày 10.10. Các giấy chứng nhận, giấy phép được cấp trước ngày Thông tư 34 có hiệu lực tiếp tục cho đến khi giấy phép đó hết hiệu lực.