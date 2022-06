Chèo SUP trên sông Hương để ‘giải nhiệt’ mùa hè

Mùa hè đến, nhiều người Huế chọn cho mình những thú vui như bơi lội, tắm biển… để đánh tan cái nắng oi ả. Trong số đó, không ít bạn trẻ lựa chọn bộ môn chèo SUP (ván lướt sóng có mái chèo) trên sông Hương để được “lênh đênh” trên dòng nước trong xanh đầy thú vị.

Những ngày này, khu vực cầu Bán Nguyệt, Bến Me (TP.Huế) trở nên nhộn nhịp hơn với bộ môn chèo SUP. Theo ghi nhận, có khoảng 5 điểm cho thuê SUP tại đây.

Khi được hỏi về chi phí thuê, một người làm dịch vụ tại đây xởi lởi chào mời với mức giá 60.000 đồng/người.

Theo người này, chi phí “hạt dẻ” nhưng lại có những trải nghiệm thú vị nên bộ môn chèo SUP thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia, mỗi ngày có từ 50 - 60 người đến đây thuê.

Với Trần Công Hùng (22 tuổi, TP.Huế), việc chèo SUP không chỉ là môn thể thao vận động tốt cho sức khỏe, tăng cường sự dẻo dai, bền bỉ cho cơ bắp... mà còn đem lại cho anh nhiều trải nghiệm tuyệt vời cùng những người bạn có chung niềm đam mê khám phá.

“Thuê một chiếc thuyền SUP và ngắm hoàng hôn là những phút giây thư giãn, thả mình với thiên nhiên tuyệt vời nhất. Trên SUP mình được tự do ra giữa lòng sông để bắt đầu khám phá những điều mới mẻ”, Hùng chia sẻ.





Bộ môn SUP tuy không mới mẻ ở Huế nhưng đối với nhiều bạn trẻ cố đô, chèo SUP trên sông Hương thực sự là điều gì đó "lạ lẫm". Người chơi SUP chỉ cần một tấm ván và mái chèo chuyên dụng để di chuyển trên mặt nước, điều khiển tấm ván trên con sông ở bất kỳ tư thế nào như đứng, ngồi, nằm… tạo cho người chơi những trải nghiệm tự do, mới lạ.

"Đây là cách để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của dòng sông Hương, trải nghiệm này là một kỷ niệm khó quên trong lần đầu tiên tôi đến Huế", Đoàn Thanh Vy (25 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) bày tỏ.

Tuy nhiên, vì sông Hương khá rộng và sâu, nên việc chơi SUP cũng phải được đảm bảo an toàn. Hầu hết người chơi sẽ được hướng dẫn trước khi chơi, đặc biệt phải trang bị áo phao khi lên SUP.

Thời điểm lý tưởng để chèo SUP trên sông Hương là lúc bình minh lên và khi mặt trời lặn. Lúc này thời tiết dịu nhẹ, dưới ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống mặt nước... bạn trẻ có thể thoải mái check-in, ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng người thân, bạn bè.