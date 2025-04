Cherry, nho khô, đùi gà đông lạnh được giảm thuế nhập khẩu

Ngày 31.3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73 sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng. Thuế MFN là mức thuế suất áp dụng cho các nước trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đây là mức thuế Việt Nam áp dụng đối với hàng hóa đến từ các nước thành viên WTO và phải tuân thủ cam kết WTO của Việt Nam. Hàng loạt sản phẩm nhập khẩu sẽ được giảm thuế như cherry, nho khô, đùi gà đông lạnh và cả ôtô...

Nhiều sản phẩm như cherry được giảm thuế nhập khẩu vào Việt Nam ẢNH: TNO

Cụ thể, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô mã HS 8703.23.63 và 8703.23.57 từ 64% xuống 50% và ô tô mã HS 8703.24.51 từ 45% xuống 32%. Đối với ethanol, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 10% xuống 5%.

Tương tự, thuế suất thuế nhập khẩu đùi gà đông lạnh giảm từ 20% xuống 15%; hạt dẻ cười, chưa bóc vỏ từ 15% xuống 5%; hạnh nhân từ 10% xuống 5%; quả táo tươi từ 8% xuống 5%; cherry giảm từ 10% xuống 5%; nho khô từ 12% xuống 5%. Mặt hàng ngô làm thức ăn chăn nuôi được giảm thuế nhập khẩu từ 2% về 0%. Mặt hàng khô dầu dậu tương cũng được giảm thuế nhập khẩu từ các mức thuế suất 2% và 1% về cùng một mức thuế suất 0%.



Song song đó, gỗ và các sản phẩm gỗ thuộc Nhóm 44.21, Nhóm 94.01 và 94.03 từ các mức thuế suất 20% và 25% được giảm xuống cùng một mức thuế suất 0%. Mặt hàng khí tự nhiên dạng hóa lỏng (LNG) cũng được giảm thuế nhập khẩu từ 5% xuống 2%.

Hàng năm, số lượng các mặt hàng nói trên nhập khẩu vào Việt Nam khá nhiều. Chẳng hạn, theo Tổng cục Hải quan, tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam năm 2024 đạt 173.561 chiếc, tăng 45,8% về lượng so với 2023. Riêng ôtô con, lượng nhập là 142.773 chiếc, tăng 47,7% và ôtô vận tải 15.008 chiếc, tăng 4,4% so với năm ngoái. Hay năm 2024, Việt Nam chi 48,5 triệu USD nhập khẩu cherry từ nhiều quốc gia, giảm nhẹ 0,7% so với năm 2023...