Mua hàng nhập khẩu trên sàn online dưới 2 triệu đồng được miễn thuế

Theo dự thảo Nghị định về quản lý hải quan hàng nhập khẩu qua thương mại điện tử do Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ, cơ quan này đề xuất miễn thuế cho các gói hàng mua online, mua qua ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, nhập khẩu vào Việt Nam có giá trị từ 2 triệu đồng trở xuống. Tuy nhiên mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được hưởng ưu đãi miễn thuế này khi mua tối đa 96 triệu đồng một năm. Trường hợp hàng trên 2 triệu đồng hoặc vượt định mức miễn thuế sẽ chịu thuế nhập khẩu với toàn bộ giá trị đơn hàng.

Bộ Tài chính đề xuất mua hàng nhập khẩu trên sàn online về Việt Nam trị giá dưới 2 triệu đồng được miễn thuế ẢNH: NHẬT THỊNH

Đồng thời, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án miễn giấy phép, kiểm tra chuyên ngành với hàng nhập qua sàn online. Phương án thứ nhất, hàng không thuộc danh mục được miễn giấy phép, kiểm tra theo quyết định của cơ quan quản lý. Phương án thứ hai, hàng nhập qua thương mại điện tử dưới 2 triệu đồng không phải kiểm tra nhưng không quá 4 lần và tổng giá trị hàng được miễn không quá 96 triệu đồng một năm. Bộ Tài chính lựa chọn phương án thứ hai và cho rằng việc này đã hạn chế số lần được miễn kiểm tra là 4 lần/năm để tránh việc cá nhân, tổ chức nhập khẩu số lượng lớn hàng hóa không chịu sự kiểm tra chuyên ngành. Song song đó, các tổ chức, cá nhân cũng bị cấm việc mua gom hàng trong diện được miễn giấy phép, kiểm tra chuyên ngành trên sàn thương mại điện tử...

Mới đây, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 01/2025 bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 78/2010 ngày 30.11.2010 về mức giá trị hàng nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Kể từ ngày 18.2, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống không còn được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Điều này sẽ ngăn chặn hàng giá rẻ từ nước ngoài tràn vào Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử.

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam phát triển nhanh trong thời gian qua. Theo Bộ Công thương, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam năm 2024 ước vượt 25 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2023. Con số này vượt xa so với mức 22 tỉ USD do Google, Temasek, Bain & Company dự báo. Trong khu vực, quy mô thương mại điện tử Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia (65 tỉ USD) và Thái Lan (26 tỉ USD). Việt Nam hiện đang xếp vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.