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    XeThị trường

    Chery Omoda 5 bị rơi trục bánh sau, nhà sản xuất lên tiếng

    Hoàng Cường
    Hoàng Cường
    Sau vụ việc một chiếc xe Trung Quốc Chery Omoda 5 tại Malaysia gặp sự cố khiến trục bánh sau bị gãy, rơi ra khỏi xe ngay trên đường giao thông công cộng, khiến cộng đồng người dùng mẫu xe này không khỏi lo lắng; mới đây Chery Malaysia vừa đưa ra thông báo liên quan đến vụ việc này.

    Cộng đồng người dùng xe Chery Omoda tại một số quốc gia khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và ngay cả tại Việt Nam mới đây tỏ ra hoang mang, khi hình ảnh về xe Trung Quốc Chery Omoda 5 gặp sự cố khiến trục bánh sau bị gãy, rơi ra khỏi xe ngay trên đường giao thông công cộng.

    Vụ việc này được xác định xảy ra vào ngày 6.10 tại một tuyến đường giao thông công cộng ngay trước trạm xăng Caltex gần trung tâm thương mại Aeon Tebrau, thuộc bang Johor, Malaysia. Theo đó, một chiếc SUV màu đen được xác định là Chery Omoda 5 nằm bất động giữa đường, với cụm trục sau (chi tiết chịu lực kết nối hai bánh xe sau với khung gầm) bị gãy và rơi hẳn ra phía sau chiếc xe. Cả hai bánh xe vẫn dính liền vào cụm trục bị rơi này.

    Chery Omoda 5 bị rơi trục bánh sau, nhà sản xuất lên tiếng - Ảnh 1.

    Một chiếc Chery Omoda 5 nằm bất động giữa đường, với cụm trục sau bị gãy và rời hẳn ra phía sau chiếc xe

    Ảnh: RAZLAN RAHMAN

    Một số hình ảnh, video liên quan đến vụ việc này được người đi đường ghi lại và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội ngay lập tức thu hút sự quan tâm, đặc biệt với cộng đồng người dùng xe Chery Omoda. Trong đó, bài đăng của một tài khoản Facebook có Giang Chiêu Thượng cho biết chiếc xe gặp nạn thuộc sở hữu của bạn mình và người lái may mắn không bị thương. Một video khác cho thấy cửa sau bên phải của xe bị móp, và một chiếc xe máy đậu phía sau. Hiện chưa rõ liệu hai phương tiện này có liên quan đến vụ tai nạn hay không.

    Tuy nhiên, việc Chery Omoda 5 tại Malaysia gặp sự cố khiến trục bánh sau bị gãy, rơi ra khỏi xe một lần nữa làm dấy lên lo ngại về độ an toàn cấu hình khung gầm của xe Chery tại thị trường Malaysia. Bởi đây không phải là lần đầu tiên mẫu xe này gặp sự cố liên quan đến trục bánh sau.

    Trước đó, vào tháng 4.2024 một người dùng xe Chery Omoda 5 tại Malaysia cũng đã lên tiếng phản ánh về việc xe đang vận hành bất ngờ bị gãy trục bánh sau. Người này cho biết chiếc Chery Omoda 5 gặp sự cố không có va chạm, đoạn đường xe chạy qua không có ổ gà nhưng vẫn gãy trục bánh sau ở giữa đường. Chery Malaysia sau đó đã kiểm tra và xác định vấn đề liên quan đến bộ phận dầm trục sau và phải triệu hồi khoảng 600 xe để kiểm tra, sửa chữa.

    Chery Omoda 5 bị rơi trục bánh sau, nhà sản xuất lên tiếng - Ảnh 2.

    Chery Malaysia từng phải triệu hồi khoảng 600 xe Omoda 5 vào năm 2024 để kiểm tra, sửa chữa bộ phận dầm trục sau

    Ảnh: Chery

    "Chúng tôi đã ngay lập tức giải quyết vấn đề này bằng cách thay thế các bộ phận trục sau và tiến hành các bài kiểm tra kiểm soát chất lượng toàn diện trên các xe bị ảnh hưởng. Chúng tôi xác nhận rằng vấn đề này đã được giải quyết", Chery cho biết trong một tuyên bố chính thức vào thời điểm đó.

    Liên quan đến vụ việc xe Trung Quốc Chery Omoda 5 tại Malaysia gặp sự cố khiến trục bánh sau bị gãy, rơi ra khỏi xe mới đây, theo trang DetikOto, phía Chery Malaysia cũng vừa chính thức lên tiếng. Theo đó, trong thông cáo báo chí mới nhất Chery Malaysia cho biết: "Chery Malaysia đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng để xác định trình tự và nguyên nhân của sự cố". Trong khi Chery Indonesia tiếp tục phối hợp để đảm bảo các biện pháp phòng ngừa cần thiết tại Indonesia - nơi cũng đang phân phối mẫu Chery Omoda 5. "Chúng tôi khuyến khích người tiêu dùng tiếp tục kiểm tra xe thường xuyên tại các xưởng dịch vụ ủy quyền của Chery để đảm bảo xe luôn trong tình trạng tốt nhất", Chery cho biết trong thông cáo báo chí mới đây.

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