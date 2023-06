Chỉ 2 tuần, xuất khẩu rau quả đạt gần nửa tỉ USD

Trong kỳ một của tháng 5, xuất khẩu rau quả chỉ đạt 230 triệu USD. Như vậy, tổng giá trị xuất khẩu rau quả trong tháng 5 đạt trên 650 triệu USD; đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả trong 5 tháng đạt đến 2 tỉ USD.

Xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng mạnh trong nửa cuối tháng 5 CHÍ NHÂN

Giải thích về tăng trưởng ngoạn mục của rau quả trong 2 tuần cuối tháng 5, đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết: Nguyên nhân do giai đoạn cuối tháng 4 đầu tháng 5, sản lượng sầu riêng xuất khẩu sụt giảm do các tỉnh miền Tây hết vụ thu hoạch trong khi các tỉnh miền Đông mới vào đầu vụ. Hiện tại, các tỉnh miền Đông đang vào chính vụ thu hoạch, sản lượng tốt và hoạt động xuất khẩu thuận lợi. Do đó, kim ngạch xuất khẩu sẽ tiếp tục khả quan trong thời gian tới. Sau đó sẽ đến vụ thu hoạch ở các tỉnh Tây Nguyên. Chính vì vậy, trong nhiều tháng tới, sầu riêng vẫn là mặt hàng chiếm kim ngạch lớn trong cơ cấu xuất khẩu của ngành rau quả.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong kỳ 2 của tháng 5 TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ngoài mặt hàng rau quả, trong kỳ 2 tháng 5, nhiều mặt hàng xuất khẩu cũng tăng mạnh so với kỳ 1 tháng 5 như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng thêm 714 triệu USD, tương ứng tăng 38%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 632 triệu USD, tương ứng tăng 48,4%; hàng dệt may tăng 547 triệu USD, tương ứng tăng 47%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 530 triệu USD, tương ứng tăng 44%...