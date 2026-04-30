Chi 400 triệu đồng sưu tầm 4 tấn truyện tranh, cô gái làm điều bất ngờ...

Từ thói quen mùa dịch đến 4 tấn truyện tranh

Năm 2022, khi còn trong những ngày tháng giãn cách vì dịch Covid-19, Nguyễn Thị An (28 tuổi, ngụ tại khu tập thể Nam Đồng, P.Kim Liên, TP.Hà Nội) quay lại với một thói quen cũ: đọc manga (truyện tranh Nhật). Ban đầu chỉ là cách giết thời gian của cô bạn, dần dà tích lũy thành bộ sưu tập khổng lồ. "Mình mua qua các hội nhóm trên Facebook, từ một bộ cho đến rất nhiều bộ, tích dần lại thành như vậy", An kể.

Nguyễn Thị An mở quán với mong muốn tạo nên nơi dành riêng cho những ai yêu truyện tranh ẢNH: NVCC

Sau 4 năm miệt mài sưu tầm, đến một thời điểm cô bạn trẻ nghĩ đến chuyện chia sẻ bộ sưu tập thay vì cất giữ. Bộ sưu tập của An lên đến 500 - 600 đầu truyện, tương đương khoảng 4 tấn (theo số liệu bên vận chuyển báo lại khi cô chuyển kho). Theo An, tổng số tiền đã chi cho việc mua truyện, chưa tính các chi phí khác, vào khoảng 400 triệu đồng.

Khách chỉ cần gọi một ly nước khoảng 40.000 đồng là có thể thỏa thích đọc truyện chăm chú hàng giờ liền ẢNH: NVCC

Quán nước nhỏ xinh Lorn Collection (địa chỉ ở khu tập thể A12 Khương Thượng, P.Kim Liên, TP.Hà Nội) được An cho ra đời để chia sẻ bộ truyện đồ sộ đến những tâm hồn yêu thích truyện tranh.

"Mình làm quán này để trao đi giá trị cho cộng đồng chứ lợi nhuận không nhiều, ngoài ra mình vẫn làm công việc khác để trang trải", An bộc bạch. Bên cạnh đó, An xác định từ đầu rằng đọc truyện sẽ lâu hơn đi cà phê thông thường nên không giới hạn thời gian, với mỗi ly nước khoảng 40.000 – 45.000 đồng, khách có thể đọc thoải mái tại quán.

Quán không trang trí cầu kỳ mà ghi dấu bởi những kệ cao phủ kín truyện ẢNH: NVCC

Với mô hình quán nước kết hợp đọc truyện tranh, An cho biết một điều quan trọng và tốn nhiều tâm huyết là làm sao để bảo quản truyện giấy: "Mình phải bọc rất nhiều lớp mới giữ được truyện như ban đầu. Truyện được đặt trong phòng kín, xếp trên kệ sắt chịu lực, điều hòa bật liên tục để chống ẩm".

Điểm đến của những bạn trẻ mê truyện tranh

Khách tìm đến quán, theo An ước tính, một nửa là gen Z. "Các bạn trẻ đến với quán đều bảo cảm giác cầm cuốn truyện nó khác với cầm điện thoại, như được sống trong thế giới truyện và chăm chú vào từng trang để vui cười, cảm nhận, chứ không phải lướt đọc xong rồi thôi", An kể.

Nguyễn Phương Hạnh (31 tuổi, làm việc ở đường Lạc Long Quân, P.Tây Hồ, TP.Hà Nội) là một người trẻ tìm đến quán với thú vui đọc truyện mà hiện tại không phải ở đâu cũng có được. Với Hạnh, đây là một không gian yên tĩnh, thoải mái để mọi người có thể chìm đắm vào những trang truyện.

Đây là một không gian yên tĩnh, thoải mái để mọi người có thể chìm đắm vào những trang truyện ẢNH: NVCC

Mô hình quán nước kết hợp sách, truyện không phải là sáng kiến mới lạ ở Hà Nội hay TP.HCM. Dù vậy, theo Hạnh phần lớn các quán cô từng ghé đều đi theo hướng dùng truyện tranh như yếu tố trang trí. "Những quán khác chủ yếu bán nước, manga chỉ là vật trưng bày thôi, còn ở đây đọc truyện là chính, vì vậy nên mình mới càng yêu thích", Hạnh nhận xét.

Cảm giác quay lại tuổi thơ cũng là điều khiến Phan Hoàng Hưng (28 tuổi, ngụ tại đường Giải Phóng, P.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) tìm đến quán. Theo cậu bạn, lớn lên cùng truyện thuê và truyện chuyền tay trong lớp, nhìn lại những bộ quen như Doraemon, Conan hay Slam Dunk mang lại cảm giác rất thân thuộc.

"Ngày trước chỉ cần có vài ngàn đồng thuê truyện là vui cả buổi, còn bây giờ cuộc sống nhiều việc hơn, ít khi có thời gian ngồi đọc một cách thoải mái", Hưng kể. Với Hưng, truyện giấy có ký ức bên trong: "Điện thoại thì nhanh, tiện, nhưng cũng dễ bị xao nhãng vì tin nhắn, mạng xã hội. Còn khi cầm cuốn truyện giấy, mình tập trung hơn, cảm giác cũng thật hơn".

Không chỉ thu hút các bạn trẻ, quán còn là điểm đến cuối tuần của những gia đình muốn đổi không khí. Trần Thị Bảo Anh (34 tuổi, ngụ đường Tây Sơn, P.Kim Liên, TP.Hà Nội) đã vài lần đưa con trai 7 tuổi đến quán sau khi biết đến không gian này qua mạng xã hội. Theo chị, cuối tuần con thường xin xem điện thoại hoặc đòi đi trung tâm thương mại, nên chị muốn thử một hoạt động nhẹ nhàng hơn.

"Đến đây, cháu có thể tự chọn truyện mình thích, hỏi về nhân vật này nhân vật kia. Mình thấy đó cũng là cách để con tiếp xúc với việc đọc một cách tự nhiên hơn, không bị ép là phải đọc sách nghiêm túc", chị Bảo Anh chia sẻ.

Tiệm trà truyện tranh không chỉ là nơi để thế hệ 8X, 9X tìm về tuổi thơ mà còn là địa điểm để các bạn nhỏ thỏa sức thưởng thức những bộ truyện thú vị ẢNH: NVCC

Chia sẻ về định hướng của quán, An tâm niệm: "Mình mở quán với mong muốn đây là một nơi để những người thế hệ 8X, 9X luôn phải tất bật với cuộc sống bận rộn, có thể thả hết tất cả thiết bị điện tử xuống, thư giãn vô lo vô nghĩ như thời còn nhỏ. Đồng thời các bạn nhỏ cũng có những hoạt động tuổi thơ đúng nghĩa, được chạm đến nội dung đúng với lứa tuổi của mình".