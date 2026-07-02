Chị bán chè ở Hội An nói 5 thứ tiếng khiến nhiều người thán phục

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nhân (chủ nhân đoạn clip) cho biết video được quay vào khoảng tháng 6 năm ngoái, trong chuyến trở lại Hội An lần thứ ba. "Hai lần trước tôi chỉ ghé Hội An vài tiếng nên chưa có nhiều thời gian khám phá. Lần này tôi dành gần trọn một ngày để đi từ trưa đến tối nên mới có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn", anh Nhân kể.

Hôm đó, anh thực hiện thử thách "200.000 đồng ăn sạch phố cổ Hội An". Khi đi ngang khu vực Chùa Cầu, anh bắt gặp một quầy bán tàu hũ, chè và quyết định dừng lại ghi hình. "Ban đầu chị tưởng tôi với bạn là khách nước ngoài nên chào bằng tiếng Anh. Sau khi biết chúng tôi là người Việt, chị vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình", anh nhớ lại.

Trong lúc quay cảnh người phụ nữ chuẩn bị món chè, Nhân bất ngờ nghe chị chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Thái với một nhóm du khách. "Tôi từng gặp nhiều người bán hàng ở các điểm du lịch biết nói tiếng Anh, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người bán hàng nói tiếng Thái rất tự nhiên. Lúc đó tôi thật sự bất ngờ nên mới hỏi chị biết bao nhiêu ngoại ngữ", anh nói.

Người phụ nữ bán chè tại Hội An gây chú ý khi có thể giao tiếp bằng 5 thứ tiếng, gây ấn tượng không chỉ là khả năng ngoại ngữ mà còn là sự thân thiện, hiếu khách của chị Ảnh: Cắt từ clip

Theo anh Nhân, người phụ nữ chỉ cười khiêm tốn, nói mình "biết ít ít thôi". Thế nhưng ngay sau đó chị lần lượt sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Nhật để giới thiệu món ăn. "Dưới clip của tôi, nhiều người biết tiếng Trung cũng bình luận rằng chị nói khá chuẩn và diễn đạt rất sát nghĩa", anh cho biết.

Không chỉ giỏi ngoại ngữ, chị bán chè còn ghi điểm bởi sự thân thiện

Tuy nhiên, điều khiến anh Nhân ấn tượng nhất lại không nằm ở khả năng ngoại ngữ. "Thật ra tôi không quá bất ngờ khi một người bán hàng ở Hội An biết nhiều ngoại ngữ, vì đây là điểm du lịch quốc tế. Điều khiến tôi nhớ nhất là chị rất dễ thương và thân thiện", anh chia sẻ.

Theo anh Nhân, trước chuyến đi từng lo ngại những khu du lịch nổi tiếng sẽ xảy ra tình trạng "chặt chém" nhưng trải nghiệm thực tế hoàn toàn khác. "Chị bán hàng rất nhiệt tình. Thấy chúng tôi quay phim, chị còn chỉ một góc chụp ảnh cạnh Chùa Cầu rất đẹp mà ít người biết, hướng dẫn luôn cách đứng để có ảnh đẹp. Chính điều đó khiến tôi có thêm thiện cảm với người Hội An", anh chia sẻ.

Anh Nhân chia sẻ đây cũng là lần đầu anh có dịp khám phá Hội An một cách trọn vẹn Ảnh: NVCC

Theo anh Nhân, hình ảnh người dân địa phương có thể giao tiếp bằng nhiều ngoại ngữ không chỉ xuất hiện ở Hội An mà còn tại nhiều điểm du lịch khác trên cả nước. "Tôi từng biết một cô bán trái cây ở Nha Trang rất nổi tiếng với khách quốc tế nhờ khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Theo tôi, việc người dân có thể trò chuyện với du khách bằng ngôn ngữ của họ tạo nên một hình ảnh rất đẹp, giúp khách cảm thấy gần gũi hơn và góp phần quảng bá du lịch Việt Nam".

Anh hy vọng sau đoạn clip, nhiều người sẽ biết đến chị bán chè hơn và xem đây như một hình ảnh đẹp của Hội An.

Anh Nhân cho biết khi đăng lại đoạn clip, anh hoàn toàn không nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm lớn như vậy. "Tôi mong mọi người nhớ đến không chỉ một người bán chè biết nhiều ngoại ngữ, mà còn nhớ đến hình ảnh những người dân bình dị, thân thiện, luôn sẵn sàng học hỏi để kết nối với du khách. Theo tôi, đó mới là điều làm nên sức hút của Hội An".