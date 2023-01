‘Chị chị em em 2’ tranh giải Liên hoan phim châu Á Osaka 2023

Nhà sản xuất Chị chị em em 2 vừa thông báo bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sẽ được công chiếu tại Nhật Bản trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Osaka 2023 diễn ra từ 10-19.3.2023. Được biết, Chị chị em em 2 sẽ được trình chiếu cùng 14 bộ phim khác nằm trong hạng mục "Spotlight", vốn được ban tổ chức liên hoan phim đánh giá là những tựa phim mới có tiềm năng tạo được tiếng vang trong tương lai gần, mang đến sự mới lạ cho không khí điện ảnh chung của khu vực.

Chị chị em em 2 sẽ được công chiếu tại Nhật Bản và tham gia tranh giải ở ba hạng mục thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Osaka Skyline Media

"Đứa con tinh thần" mới nhất của Vũ Ngọc Đãng tranh giải tại 3 hạng mục là: ABC TV Award (giải thưởng do một trong những tập đoàn truyền hình tư nhân lâu đời và nổi tiếng nhất Nhật Bản - ABC trao tặng cho phim mới hay nhất), Yakushi Pearl Award (giải thưởng dành cho diễn viên xuất sắc) và Audience Award (giải cho phim hay nhất do khán giả bình chọn). Đây hầu hết là các giải thưởng do nhà tài trợ của liên hoan phim trao.

Liên hoan phim châu Á Osaka (OAFF) ra đời năm 2005 nhằm tạo điều kiện phát triển và tăng sức hấp dẫn cho thành phố Osaka (Nhật Bản) thông qua việc cung cấp cơ hội xem những bộ phim châu Á xuất sắc. Đây cũng là sân chơi hỗ trợ và tôn vinh các nhà làm phim đến từ các quốc gia khu vực châu Á. Liên hoan phim năm nay thu hút 48 tựa phim đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 13 phim được ra mắt lần đầu trên thế giới, 8 phim được ra mắt quốc tế, 2 phim được ra mắt tại châu Á và 19 phim được công chiếu lần đầu tại Nhật Bản.

Chị chị em em 2 được xếp vào chương trình công chiếu "Spotlight", hội tụ những bộ phim được đánh giá có tiềm năng tạo được tiếng vang trong khu vực Chụp màn hình

Những năm trước đây, các bộ phim Việt như Hai Phượng, Cô ba Sài Gòn, Chị chị em em cũng từng được gửi đi tranh giải tại liên hoan phim này. Năm 2021, phim Chị chị em em do Kathy Uyên đạo diễn đã đoạt giải ABC TV Award. Nhờ bước đệm này, tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Kathy Uyên đã được phát sóng toàn nước Nhật trên kênh ABC TV. Vì vậy, nhà sản xuất Chị chị em em 2 kỳ vọng bộ phim có thể tiếp bước "người tiền nhiệm", được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi hơn.

Chị chị em em 2 có doanh thu khá ổn mùa tết ĐPCC

Chị chị em em 2 là bộ phim mới nhất của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng với nội dung xoay quanh cuộc chiến tranh giành ngôi "đệ nhứt mỹ nhân Sài thành" cùng địa vị, tiền tài giữa hai người đẹp Ba Trà và Tư Nhị. Công chiếu vào dịp tết Nguyên đán vừa qua, Chị chị em em 2 dù kém nhiệt so với Nhà bà Nữ của Trấn Thành nhưng vẫn có mức doanh thu khá ổn. Đến tối 31.1, bộ phim thu về hơn 65 tỉ đồng và vẫn đang tiếp tục công chiếu rộng rãi trên toàn quốc.