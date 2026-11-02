'Chị chị em em 3' có Lan Ngọc thu hơn 70 tỉ dù vấp tranh cãi

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, hôm 2.11, Chị chị em em 3 thu về hơn 4,6 tỉ đồng (tính đến 17 giờ), tương đương hơn 74.000 vé bán ra, trong tổng số 5.005 suất chiếu. Con số này giúp tác phẩm có sự góp mặt của Lan Ngọc duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé từ thời điểm ra rạp đến hiện tại, đồng thời giúp nâng tổng doanh thu của phim lên hơn 71 tỉ đồng.

Cũng theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong 3 ngày cuối tuần, Chị chị em em 3 thu hơn 53,6 tỉ đồng, chiếm hơn 75% tổng doanh thu ở phòng vé Việt. Đại diện đơn vị này nhận định: “Đạt được doanh thu hơn 50 tỉ đồng cho 3 ngày khởi chiếu, phim có doanh thu phòng vé gấp đôi so với phần phim trước. Nếu không có gì thay đổi, tác phẩm này sẽ dễ dàng vượt được cột mốc trăm tỉ, và hướng tới các mục tiêu cao hơn”.

Những tranh luận xoay quanh 'Chị chị em em 3'

Hình ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị chị em em 3 Ảnh: ĐPCC

Dù có thành tích khả quan tại phòng vé nhưng từ khi ra rạp, Chị chị em em 3 đã tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Được cho là quy tụ dàn diễn viên đình đám, trong đó phải kể đến Chi Pu, Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Quốc Anh, Steven Nguyễn nhưng đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng nhận những phản ứng trái chiều về mặt nội dung.

Trong đó, việc tác phẩm khai thác mối quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật Văn Tài, Thị Mầu, Thị Liễu, Văn Cường và Thị Nương khiến một số khán giả đánh giá thông điệp của phim có phần sai lệch, cổ súy cho việc ngoại tình, phản bội.

Theo dõi trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài viết bàn luận về cảnh nóng trong phim, dù trước đó, nhà sản xuất cũng từng chia sẻ về việc đã cắt bớt khoảng 40% những phân cảnh táo bạo. Có ý kiến dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Lan Ngọc, Steven Nguyễn, nhưng cũng có không ít người xem không hài lòng trước phần thể hiện của Hoa hậu Kỳ Duyên khi hóa thân thành nhân vật Thị Mầu.

Diễn xuất của Hoa hậu Kỳ Duyên cũng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội Ảnh: ĐPCC

Trên mạng xã hội, một số bình luận cho rằng nàng hậu 9X thoại chưa mượt mà, khiến mạch cảm xúc không được như mong đợi. Một khán giả viết: “Quan điểm của mình là Kỳ Duyên diễn nét mặt ổn, nhưng mà giọng nói không hợp lắm”. Người xem khác bày tỏ: “Mình thấy Duyên kiểu như đọc thoại trong sách, chứ không phải đang diễn phim”. Tuy nhiên cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng nhân vật lần này cũng cho thấy sự nghiêm túc, nỗ lực của Kỳ Duyên khi phát triển bản thân ở lĩnh vực diễn xuất.

Theo Box Office Vietnam, dù ra mắt cùng một thời điểm nhưng Án mạng karaoke bị Chị chị em em 3 bỏ xa về doanh thu cuối tuần, chỉ đạt hơn 4 tỉ đồng (chiếm 5,7% tổng doanh thu), xếp thứ 3 tại phòng vé. Tuy nhiên, nhờ “hốt bạc” từ những suất chiếu sớm nên đến hiện tại, phim chạm mốc 46,4 tỉ đồng. Vị trí thứ 2 thuộc về Clayface, thu hơn 4,5 tỉ đồng. Trong khi đó, Trại buôn người xếp thứ 4 phòng vé cuối tuần với 3,9 tỉ đồng, hiện cần thêm khoảng 7 tỉ đồng để chạm mốc 500 tỉ.

Tuần này, phòng vé Việt chứng kiến sự đổ bộ của Bò sữa bay, có sự tham gia của Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy… Phim do Nguyễn Phạm Thành Đạt làm đạo diễn, được phát triển từ Tàn sữa - tác phẩm từng vào top 5 phim ngắn xuất sắc nhất tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024.