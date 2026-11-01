'Chị chị em em 3': Ý tưởng táo bạo nhưng đầy 'sạn'

Nối tiếp thành công của hai phần phim trước, Chị chị em em 3 trở lại với sức hút lớn. Giữa thời điểm cơn sốt Trại buôn người dần hạ nhiệt, đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng và nhà sản xuất Will Vũ được kỳ vọng sẽ thổi bùng lại sức nóng cho phòng vé Việt. Bộ phim còn quy tụ dàn sao đình đám như Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu. Vậy tác phẩm có thực sự xứng đáng với sự mong chờ của giới mộ điệu?

Thông điệp gây tranh cãi

Chị chị em em 3 xoay quanh mối quan hệ tình cảm chồng chéo của 5 nhân vật: Văn Tài (Quốc Anh), Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Văn Cường (Steven Nguyễn) và Thị Nương (Chi Pu). Câu chuyện bắt đầu từ cuộc hôn nhân sắp đặt môn đăng hộ đối giữa Văn Tài và Thị Mầu. Hỷ sự rẽ hướng khi Thị Liễu cùng chồng là Văn Cường về quê dự đám cưới cô em gái cùng cha khác mẹ. Cuộc chạm mặt sau 15 năm xa cách vô tình nhen nhóm lại đoạn tình cảm thanh mai trúc mã từng dang dở giữa Liễu và Tài. Mọi thứ càng thêm rối rắm khi em gái nuôi Thị Nương (Chi Pu) cũng mượn cớ đến dự hôn lễ để đòi Tài phải trao cho mình một danh phận rõ ràng, khao khát có được tình yêu từ anh.

Mối tình ngang trái giữa Thị Liễu và Văn Tài mang đến mâu thuẫn chính trong Chị chị em em 3 Ảnh: NSX

Cuộc hôn nhân nguội lạnh, đầy mâu thuẫn kéo dài suốt 8 năm với Văn Cường khiến Thị Liễu dễ dàng gục ngã trước sự ân cần, quan tâm của tình cũ. Về phần Văn Tài, mối duyên sắp đặt miễn cưỡng với Thị Mầu lại càng khiến anh không thể kiềm lòng trước người phụ nữ mình đã thương nhớ từ lâu. Bất chấp ranh giới đạo lý hay gia phong lễ giáo thời bấy giờ, cả hai nhắm mắt bước qua giới hạn.

Trong câu chuyện này, người đáng thương nhất là Thị Mầu. Từ bé, cô đã rất yêu thương Thị Liễu, luôn nhường nhịn những điều tốt cho chị gái. Mầu cũng không làm điều gì sai trái với Văn Tài, chỉ mong muốn được sống bình yên cùng anh. Tuy nhiên, kịch bản phim lại khiến Thị Mầu là một nhân vật phản diện, chia cắt tình cảm của Liễu và Tài. Cách xây dựng này vô hình trung bóp méo góc nhìn, lãng mạn hóa một mối quan hệ ngoại tình thành tình yêu đích thực vượt lên số phận. Đây chính là lý do một bộ phận khán giả đánh giá thông điệp của Chị chị em em 3 có phần sai lệch, cổ súy cho việc ngoại tình, phản bội.

Cách xây dựng tính cách nhân vật Thị Mầu gây tranh cãi Ảnh: NSX

Bên cạnh mạch truyện chính về Thị Liễu và Văn Tài, phim còn đan xen chuyện “tình một đêm” giữa Thị Nương và Văn Cường nhưng lại gây cảm giác thừa thãi do động cơ nhân vật không rõ ràng. Xuyên suốt câu chuyện, Thị Nương chỉ để mắt đến một mình Văn Tài và tìm mọi cách giữ anh lại. Trong khi đó, Văn Cường chỉ xuất hiện cùng những thói tiêu pha và đang bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần. Giữa hai người vốn không hề có sợi dây liên kết nào. Thế nhưng đến gần cuối phim, họ lại đột ngột có một đêm mặn nồng rồi sau đó lại như chưa từng liên quan đến nhau. Tình tiết này không những không đóng góp gì cho sự phát triển của mạch truyện chính mà còn phơi bày khuyết điểm của kịch bản về tính logic và sự nhất quán.

Ngoài ra, phim xây dựng nhiều chi tiết nhưng lại “bỏ quên” không giải thích cụ thể, khiến người xem phải tự suy đoán. Vì sao Thị Liễu và mẹ năm xưa phải bỏ xứ đi trong sự hắt hủi của người đời? Nếu nguyên nhân thực sự xuất phát từ những sai lầm nghiêm trọng thì lý do gì mà Liễu vẫn được gia đình dang tay chào đón trở về dự đám cưới Thị Mầu? Lỗ hổng này kéo dài đến tận cuối phim, khi mọi chuyện chỉ được giải thích bằng chi tiết mẹ Liễu từng có "quyết định dại dột" thông qua lời kể của mẹ Mầu, mà tuyệt nhiên không ai biết thực chất sự việc năm xưa là gì.

Hai nhân vật Văn Cường và Thị Liễu trở thành điểm sáng Ảnh: NSX

Dù có những khuyết điểm và nhiều “sạn” dễ dàng nhận thấy nhưng kịch bản vẫn có những điểm sáng. Tiêu biểu là tuyến truyện giữa Văn Cường và Thị Liễu. Là một tay chơi khét tiếng, chuộc vợ về từ sòng bài nhưng Văn Cường vẫn chiều chuộng, cho Liễu cuộc sống tốt vì cô là người thân duy nhất. Ngược lại, Liễu lại cảm thấy bức bối vì tình yêu thể hiện sai cách của Cường. Mâu thuẫn của hai nhân vật được triển khai với nhịp độ hợp lý, đẩy cảm xúc lên đến cao trào.

Bữa tiệc thị giác lộng lẫy và 'bỏng mắt'

Nếu phần một mang hơi thở hiện đại, phần hai ngược dòng về Sài thành xưa thì phần ba của Chị chị em em đưa khán giả đến với không gian văn hóa xứ Kinh Bắc. Nhà làm phim cho thấy sự đầu tư chỉn chu trong từng thiết kế phục trang. Các diễn viên đều khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, bám sát cá tính nhân vật. Thị Mầu gắn liền với tà áo ngũ thân, trong khi Thị Liễu chuộng âu phục hiện đại và chỉ mặc đồ truyền thống vào những dịp quan trọng. Riêng Thị Nương lại thể hiện rõ hình dáng của một cô đào hát qua các thiết kế áo yếm, áo tứ thân cùng loạt phụ kiện bắt mắt.

Chị chị em em 3 có những cảnh quay ấn tượng Ảnh: NSX

Bên cạnh thiết kế phục trang, sự đầu tư kỳ công của nhà làm phim còn thể hiện rõ qua việc dàn dựng các đại cảnh mang đậm dấu ấn văn hóa. Đám cưới của Thị Mầu đầy đủ nghi thức truyền thống hay đêm hội nhộn nhịp với những điệu hát xoan mở ra không gian văn hóa Bắc bộ xưa. Những chi tiết này giúp khán giả tiếp cận và hình dung chân thực hơn con người thời bấy giờ, từ đó hiểu thêm về cách sống, ứng xử của các nhân vật.

Điểm được bàn tán nhiều nhất của tác phẩm là những phân cảnh 18+ táo bạo. Về mặt thị giác, các cảnh quay này được xử lý khéo léo, mang tính thẩm mỹ và không vượt quá ranh giới phản cảm. Tuy nhiên, khi đặt vào tổng thể kịch bản, những phân đoạn này dường như thiên về mục đích thu hút sự chú ý hơn là thúc đẩy diễn biến câu chuyện. Ngay cả khi lược bỏ, mạch truyện chính vẫn diễn ra trọn vẹn. Điều này cho thấy phim đang dùng hình ảnh để tạo sức hút bề mặt thay vì tạo được điểm nhấn trong cốt lõi nội dung.

Steven Nguyễn, Lan Ngọc ghi điểm diễn xuất

Sở hữu tuyến kịch bản hoàn thiện và hợp lý nhất trong phim, Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc có màn kết hợp ăn ý, mang đến những phân đoạn cao trào cảm xúc. Năng lực diễn xuất của cả hai đều được công nhận qua nhiều tác phẩm ăn khách trước đây. Vì vậy, vai Văn Cường và Thị Liễu trong Chị chị em em 3 không phải một thử thách quá khó dành cho bộ đôi này. Lan Ngọc sau thời gian dài vắng bóng tại phòng vé vẫn có màn thể hiện xuất sắc, góp phần củng cố danh xưng “ngọc nữ màn ảnh”.

Kỳ Duyên và Quốc Anh “đuối sức” trước nhân vật khó nhằn Ảnh: NSX

Ngược lại, màn thể hiện của Chi Pu, Quốc Anh và Kỳ Duyên lại chưa nhận được nhiều phản hồi tích cực. Dù từng đóng chung và ghi dấu ấn trong Bộ tứ báo thủ, Quốc Anh và Kỳ Duyên đều tỏ ra khá hụt hơi khi bước sang Chị chị em em 3. Đặc biệt với Kỳ Duyên, vai Thị Mầu đòi hỏi những chuyển biến tâm lý liên tục và phức tạp khiến cô chưa thể lột tả trọn vẹn chiều sâu nhân vật. Về phần Quốc Anh, lối diễn xuất của anh vẫn nằm ở mức an toàn và thiếu đi sự bứt phá so với các dự án trước. Riêng Chi Pu lại thiếu đất để tỏa sáng do nhân vật Nương không đóng vai trò mấu chốt trong câu chuyện.

Nhìn chung, Chị chị em em 3 nắm trong tay nhiều lợi thế lớn về kinh phí, bối cảnh và dàn diễn viên. Đáng tiếc thay, phần kịch bản nhiều thiếu sót đã khiến phim chưa thể thuyết phục trọn vẹn người xem. Dù vấp phải không ít ý kiến trái chiều, tác phẩm vẫn đang ghi nhận mức doanh thu khả quan trong những ngày đầu ra rạp. Do đó, thành tích chung cuộc của tác phẩm này vẫn khó đoán.