Chi chục triệu đồng đi xem Taylor Swift biểu diễn

Show diễn của nữ ca sĩ Taylor Swift tại Singapore trong khuôn khổ The Eras Tour vào ngày 2 - 4.3 và 7 - 9.3 đang thu hút được nhiều sự chú ý của người trẻ. Một số bạn trẻ đã không ngần ngại chi hàng chục triệu đồng sang Singapore để xem nữ ca sĩ biểu diễn.

Nguyễn Minh Thế (31 tuổi), nhân viên văn phòng tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết Taylor Swift là thần tượng từ khi còn là học sinh bậc THPT: “Tôi vẫn còn nhớ Speak now là album đầu tiên khiến mình trở thành người hâm mộ của Taylor Swift. Những ca khúc nói về tình yêu, gia đình, bạn bè của nữ ca sĩ đã truyền năng lượng cho mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Anh Thế đã mua vé trên Ticketmaster Singapore từ tháng 7.2023, để mong được gặp thần tượng. Ngay sau khi mua được vé xem buổi biểu diễn, anh Thế và những người bạn của mình đã lên kế hoạch mua ngay vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn, tham quan các địa điểm du lịch ở Singapore vì được giá rẻ. Nhóm bạn của anh Thế cũng đầu tư đồng phục, phụ kiện… cho chuyến hành trình đi gặp thần tượng.

“Nhóm mình có 6 thành viên là những người bạn học chung trường THPT ngày xưa. Không nên đợi gần đến ngày đi mới mua vì vé rất đắt. Để tránh những rủi ro ngoài ý muốn nên nhóm mình đã bay sang Singapore trước 2 ngày diễn ra sự kiện để ổn định và tranh thủ tham quan các địa điểm du lịch”, Thế chia sẻ.

Vé của anh Thế là VIP2, có giá bán 728 USD, tương đương 13,6 triệu đồng. Thế chi 4 triệu đồng cho tiền vé máy bay khứ hồi và gần 8 triệu đồng ở khách sạn với 4 ngày 3 đêm tại Singapore. Ngoài ra, anh Thế đã chi khoảng 5 triệu đồng để mua phụ kiện, quần áo và vé tham quan. Chàng trai này còn chuẩn bị thêm khoảng 18 triệu đồng để mua sắm, ăn uống… Tổng chi phí cho chuyến đi này của anh Thế gần 50 triệu đồng.

Tương tự, Tạ Mai An cũng chi hơn 30 triệu đồng để được đi xem buổi biểu diễn của Taylor Swift tại Singapore. Lúc biết đến sự kiện thì đã cận ngày diễn ra nên An không thể tự đặt vé mà phải nhờ đến một đơn vị trung gian mua giúp.

“Mình đã đợi 2 tuần để mua được trọn gói 2 vé VIP 4, cùng khách sạn 4 sao với giá 27,2 triệu đồng. Mình còn chi thêm khoảng 3 triệu đồng để mua phụ kiện, quần áo, làm móng tay phù hợp với chủ đề buổi biểu diễn. Với mình, tiền có thể kiếm lại được nhưng cơ hội gặp thần tượng và nghe cô ấy hát thì không phải lúc nào cũng có”, An chia sẻ.

Đoàn Thanh Huệ (27 tuổi), làm phiên dịch viên tại TP.Hà Nội, cho biết đã chi khoảng 40 triệu đồng để xem thần tượng Taylor Swift biểu diễn vào ngày 7 - 9.3. Trong đó, Huệ chi 7,3 triệu đồng cho hạng vé CAT3, 10 triệu đồng tiền vé máy bay khứ hồi và 8 triệu đồng chi cho việc ở khách sạn. Ngoài ra, cô gái này dự tính sẽ chi khoảng 10 triệu đồng cho việc ăn uống, 1 triệu đồng để mua sim, thuê điện thoại và còn vô số những chi phí phát sinh khác.

Huệ cho biết bắt đầu yêu thích nữ ca sĩ Taylor Swift từ năm 2009 khi nghe bài hát You belong with me. Cô gái này cho biết đã học tiếng Anh bằng cách chép lời bài hát của Taylor Swift. Huệ còn yêu thích khả năng diễn đạt cảm xúc qua phần lời bài hát của nữ ca sĩ này.

“Taylor Swift giúp mình nhận ra giấc mơ của bản thân, là phiên bản tốt nhất. Có hàng triệu người yêu thương bạn và ngược lại, vì vậy hãy sống cuộc đời mà mình mong muốn. Ngoài ra, mình còn học được cách thành thật với cảm xúc của bản thân, thay vì bận tâm đến người khác. Dù có đầu tư tốn kém nhưng mình vẫn quyết tâm để gặp thần tượng”, Huệ cho biết.

Tại lễ trao giải Grammy 2024 vừa qua, Taylor Swift đã chiến thắng giải Album nhạc pop hay nhất với album Midnight. Đây là giải thưởng Grammy thứ 13 của nữ ca sĩ này.