Chỉ có một củ loa, tại sao tai nghe vẫn phát được đủ dải âm?

Khi so sánh cấu tạo của tai nghe và loa truyền thống, một điều người dùng dễ nhận thấy là loa thường chứa nhiều linh kiện hơn. Đặc biệt, loa thường được trang bị nhiều củ loa, vốn là các thành phần chính tạo ra âm thanh mà người nghe cảm nhận được.

Nhiều người nghĩ rằng việc giới hạn củ loa sẽ khiến tai nghe phát âm thanh kém đi ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Trong khi đó, mặc dù tai nghe cũng có củ loa, nhưng chúng thường chỉ có một củ loa nhỏ do thiết kế tập trung vào sự gọn nhẹ và tính di động. Việc sử dụng nhiều củ loa lớn hơn trong tai nghe sẽ yêu cầu công suất cao hơn, dẫn đến làm tăng kích thước và trọng lượng của thiết bị, ảnh hưởng đến tính di động. Hơn nữa, chi phí sản xuất cũng sẽ tăng lên tùy thuộc loại củ loa. Riêng một số tai nghe cao cấp và dành cho audiophile vẫn được trang bị nhiều củ loa.

Mặc dù mỗi dạng củ loa có mục đích khác nhau, nhưng chúng hoạt động bằng cách nhận tín hiệu điện và chuyển đổi thành sóng âm. Kích thước và yêu cầu công suất của các củ loa khác nhau, với màng loa tai nghe thường có kích thước từ 20 đến 50 mm, trong khi loa có thể lớn hơn nhiều.

Vai trò của củ loa trong tai nghe

Chất lượng âm thanh của tai nghe chủ yếu phụ thuộc vào các củ loa bên trong. Mỗi loại củ loa có những đặc điểm riêng, từ độ bền, khả năng tái tạo tần số đến yêu cầu công suất, từ đó tạo nên sự đa dạng trong trải nghiệm âm thanh.

Có nhiều loại củ loa khác nhau mà các nhà sản xuất tai nghe có thể sử dụng, bao gồm cân bằng (balanced armature), động (dynamic), lai (hybrid), từ phẳng (planar magnetic) và tĩnh điện (electrostatic). Trong số này, củ loa động là loại phổ biến nhất trong tai nghe hiện đại, mang đến khả năng xử lý nhiều âm sắc, cho âm thanh rõ ràng và cân bằng trong không gian nhỏ.

Việc lựa chọn giữa tai nghe một củ loa và nhiều củ loa phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Tai nghe nhiều củ loa có thể mang lại âm thanh tốt hơn cho những người yêu cầu cao về chất lượng âm thanh. Nhưng ngay cả khi hạn chế số lượng củ loa, trải nghiệm âm thanh từ những chiếc tai nghe vẫn khá đầy đủ, miễn là người dùng chọn một tai nghe từ thương hiệu có uy tín.