Tai nghe Sony có thực sự bền bỉ đến 20 năm như tin đồn?

Không chỉ nổi bật với sản phẩm biểu tượng PlayStation, Sony còn được biết đến như một trong những thương hiệu tai nghe hàng đầu. Trong số này, XM6 thậm chí được đánh giá có thể cạnh tranh trực tiếp với AirPods Max 2 cao cấp của Apple. Tuy nhiên, không ít người có thể đặt ra dấu hỏi về độ bền của tai nghe Sony, đặc biệt với số tiền mà họ chi trả không phải là rẻ.

Tai nghe True Wireless WF-1000XM6 mà Sony giới thiệu tại Việt Nam vào đầu năm ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nhằm giúp người dùng có cái nhìn rõ hơn về tuổi thọ của những chiếc tai nghe Sony, trang BGR gần đây tổng hợp các đánh giá từ người đã sử dụng tai nghe Sony khác nhau. Trong đó, người dùng cho biết các mẫu tai nghe không dây như XM5 có tuổi thọ trung bình khoảng 2 năm. Nhiều người phản ánh họ gặp phải vấn đề với khớp nối sau khoảng 2 năm sử dụng, cùng với các lỗi phần cứng khác. Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ khi người dùng cho biết đã sử dụng tai nghe Sony lên đến 4 - 5 năm.

Đặc biệt, ngay cả các mẫu tai nghe không dây giá rẻ như Sony WH-CH520, được bán với giá chỉ 40 USD, cũng được người dùng đánh giá cao khi cho biết độ bền tương đương với các mẫu cao cấp, mặc dù tai nghe này thiếu một số tính năng như chống ồn chủ động (ANC).

Sự vượt trội của tai nghe có dây Sony

Khác với tai nghe không dây, các mẫu tai nghe có dây Sony như MDR-7506, vốn được ưa chuộng bởi các kỹ sư âm thanh và người đam mê âm nhạc, có thể sử dụng lâu dài hơn nữa nếu người dùng thay thế miếng đệm khi cần. Mẫu tai nghe này có giá khoảng 100 USD và nhiều chiếc vẫn hoạt động tốt sau 20 năm.

Một số tai nghe có dây của Sony có độ bền khiến nhiều người phải ngạc nhiên ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Liên quan đến sự cố phổ biến trên tai nghe không dây Sony, một cuộc khảo sát SoundGuys cho thấy 47% trong số 2.000 người tham gia cho biết tai nghe XM5 của họ chủ yếu gặp sự cố gãy khớp nối. Mặc dù vậy, nếu khớp nối còn nguyên vẹn, người dùng có thể tiếp tục sử dụng tai nghe trong vài năm nữa nhờ vào việc thay pin dễ dàng. Trong khi đó, một số người dùng cho rằng mẫu XM6 mới có thể bền hơn và là một trong những cặp tai nghe tốt nhất mà họ từng sử dụng.

Tóm lại, trong khi tai nghe không dây của Sony có thể gặp vấn đề về độ bền, các mẫu tai nghe có dây lại cho thấy tuổi thọ vượt trội. Mẫu MDR-7506 có thể phục vụ người dùng trong hơn 15 năm và việc thay thế miếng đệm tai cũng không phải là vấn đề lớn. Cuối cùng, lựa chọn giữa tai nghe không dây và có dây phụ thuộc vào sở thích cá nhân và nhu cầu sử dụng của từng người.