Tai nghe True Wireless chống ồn tốt nhất của Sony về Việt Nam, giá 7,9 triệu đồng

Sony vừa mang về Việt Nam thế hệ tiếp theo của dòng tai nghe nổi tiếng 1000X với mẫu True Wireless WF-1000XM6. Nhà sản xuất Nhật Bản gọi đây là tai nghe có khả năng chống ồn tốt nhất với hiệu suất cải thiện thêm 25% so với thế hệ tiền nhiệm WF-1000XM5.

Thiết kế công thái học, thân thiện với môi trường

Về thiết kế, WF-1000XM6 được làm gọn gàng và công thái học hơn, cho cảm giác đeo vừa vặn, không gây khó chịu ngay cả khi dùng trong thời gian dài. Năm nay, hình dáng tai nghe được thiết kế theo đường cong tự nhiên bên trong ống tai người dùng, giúp giảm đáng kể áp lực, mang lại cảm giác êm ái hơn.

So với bản tiền nhiệm, WF-1000XM6 mỏng hơn khoảng 11%, giúp các đường cong phức tạp của tai không bị cấn khi đeo lâu. Bên cạnh đó, cấu trúc lỗ thoát khí giúp tăng cường luồng khí bên trong thiết bị, giảm đáng kể âm thanh nội tại như tiếng bước chân hay tiếng nhai trong miệng.

Năm nay WF-1000XM6 có hai phiên bản màu đen và bạc. Trong khi màu đen dùng bề mặt nhám mịn, màu bạc lại bóng mịn với hiệu ứng ánh kim từ vảy kim loại và hạt thủy tinh. Hộp đựng tai nghe cũng được tinh chỉnh để người dùng có thể dễ dàng đóng mở bằng một tay, đồng thời lấy tai nghe ra dễ dàng.

Sony tặng kèm bốn bộ đệm tai nghe với các kích thước khác nhau để thay cho phù hợp. Chất liệu silicon cho độ co giãn và độ bền tốt hơn nhưng vẫn đảm bảo độ kín và dễ chịu cho người dùng.

Theo công bố của Sony, WF-1000XM6 dùng 25% vật liệu tuần hoàn trong thành phần nhựa, góp phần giảm thiểu việc sử dụng nhựa nguyên sinh. Ngay cả hộp đựng sản phẩm cũng dùng chất liệu tái chế, không dùng nhựa.

Công nghệ chống ồn ấn tượng

Trải nghiệm thực tế cho thấy tai nghe WF-1000XM6 tăng hiệu suất khử tiếng ồn tốt nhất ở dải tần số trung tới cao. Đây là nhóm tần số xuất hiện trong môi trường sinh hoạt hằng ngày. Ngay cả trong điều kiện hội họp hay trên đường phố, WF-1000XM6 vẫn tạo không gian yên tĩnh vượt trội.



WF-1000XM6 được trang bị bộ xử lý tích hợp V2, kết hợp công nghệ phân tích âm thanh bên ngoài theo thời gian thực. Bộ xử lý chống ồn HD QN3 giúp điều khiển chính xác hệ thống microphone, tái tạo âm thanh trong trẻo vượt trội. Thêm vào đó, bộ xử lý tích hợp V2 hỗ trợ giải mã 32 bit giúp âm thanh độ phân giải cao và giàu chi tiết hơn.

Ngoài ra, tai nghe của Sony cũng được tích hợp các tính năng tiên tiến như Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme và tương thích chuẩn 360 Reality Audio, 10 Band EQ tùy chỉnh trong ứng dụng Sony | Sound Connect.

Điểm nhấn của WF-1000XM6 năm nay là Sony đã hợp tác cùng đội ngũ kỹ sư hậu kỳ âm thanh từng thắng hoặc được đề cử giải Grammy như Randy Merrill, Chris Gehringer, Mike Piacentini và Michael Romanowski. Chất lượng âm thanh của WF-1000XM6 được tinh chỉnh để đạt âm thanh cao cấp chuẩn phòng thu, đảm bảo độ chi tiết và trung thực với tinh thần của nghệ sĩ, người làm nhạc.

Công nghệ AI cũng được sử dụng để điều hướng chùm sóng nhằm thu giọng nói người dùng với độ chính xác cao, kết hợp hai microphone và một cảm biến truyền âm qua xương mỗi bên. Trải nghiệm thực tế, ngay cả ở nơi ồn ào hay trong môi trường âm thanh phức tạp, cuộc gọi từ tai nghe của Sony vẫn đảm bảo độ chi tiết, rõ ràng.

Khả năng kết nối và pin

Trải nghiệm thực tế cho thấy khả năng kết nối trên WF-1000XM6 cho độ ổn định cao nhờ ăng-ten lớn hơn 1,5 lần so với bản tiền nhiệm. Chuẩn Bluetooth LE Audio mang lại trải nghiệm tốt hơn khi xem video, chơi game với độ trễ thấp.

Ngoài các tính năng quen thuộc như Adaptive Sound Control, Auto Play và Quick Access, năm nay WF-1000XM6 được hỗ trợ thêm Google Gemini, cho phép kích hoạt rảnh tay bằng câu lệnh "Hey Google". Người dùng cũng có thể trò chuyện với trợ lý AI để lên kế hoạch, tạo danh sách mua sắm hay quản lý lịch trình mà không cần thao tác trực tiếp trên điện thoại.

Theo thông báo của Sony, WF-1000XM6 có thể nghe nhạc liên tục 8 giờ chỉ với 1 lần sạc và 24 giờ khi dùng cùng hộp sạc. Hộp sạc cũng hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi tiện lợi.

Tại Việt Nam, Sony WF-1000XM6 có giá 7,9 triệu đồng với hai màu đen và bạc.