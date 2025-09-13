Sony Xperia 10 VII bất ngờ ra mắt giữa 'làn sóng' iPhone 17

So với thế hệ trước, Xperia 10 VII được trang bị cụm camera tương tự như trên Google Pixel, cảm biến chính 50 MP với độ phân giải cao hơn, màn hình OLED 120 Hz mượt mà hơn và chip Snapdragon 6 Gen 3 mới nhất.

Xperia 10 VII được bán với giá 13,9 triệu đồng ẢNH: SONY

Xperia 10 VII không đáng với mức giá?

Xperia 10 VII sở hữu màn hình OLED 6,1 inch với độ phân giải FHD+ và tần số quét lên đến 120 Hz. Máy được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 3, kết hợp với RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD lên đến 2 TB. Viên pin 5.000 mAh của máy hứa hẹn cung cấp thời lượng sử dụng lên đến 2 ngày và hỗ trợ sạc nhanh PD.

Đối với khả năng chụp ảnh, Xperia 10 VII được trang bị hệ thống ba camera sau đa năng, bao gồm camera góc rộng 50 MP với khả năng zoom quang 2x và camera siêu rộng 13 MP. Camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 8 MP. Điện thoại chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 15 với cam kết cung cấp tối đa 4 bản cập nhật hệ điều hành lớn và 6 năm bảo hành bảo mật.

Camera kép ở mặt sau Xperia 10 VII ẢNH: SONY

Các tính năng bổ sung của Xperia 10 VII bao gồm cảm biến vân tay siêu âm, loa stereo mặt trước với thiết kế toàn bộ vỏ máy và giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Về khả năng kết nối, máy hỗ trợ Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C và NFC. Đặc biệt, Xperia 10 VII còn được trang bị khả năng chống nước IPX5/IPX8 và khả năng chống bụi IP6X.

Xperia 10 VII sẽ có mặt trên thị trường với 3 lựa chọn màu sắc: trắng, xanh ngọc và đen than. Sản phẩm có giá 449 EUR (13,9 triệu đồng), tuy nhiên thông tin về thị trường sản phẩm được bán ra vẫn chưa được công bố.