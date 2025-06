Điện thoại Android bán chạy nhất năm 2025 được cập nhật One UI 7

Với mức giá từ 5,89 triệu đồng, Galaxy A16 5G nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng khi trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất phân khúc điện thoại Android giá rẻ. Vì vậy, việc Galaxy A16 5G bắt đầu nhận bản cập nhật One UI 7 gây chú ý.

Galaxy A16 5G là mẫu smartphone bán chạy nhất ở thời điểm hiện tại ẢNH: SAMSUNG

Nhiều người dùng Galaxy A16 5G từ các quốc gia khác nhau báo cáo rằng họ đã nhận được bản cập nhật này. Theo người cung cấp thông tin Tarun Vats, bản cập nhật đã có mặt tại Ấn Độ, trong khi một người dùng trên Reddit ở Philippines cũng xác nhận đã nhận được.

Hiện tại, các mẫu Galaxy A16 tại Mỹ và châu Âu vẫn đang chờ đợi bản cập nhật, nhưng với việc triển khai đã bắt đầu, người dùng ở những khu vực này sẽ không phải chờ lâu.

Tùy thuộc vào khu vực mà bản cập nhật One UI 7 cho Galaxy A16 5G có số bản dựng A166PXXU4BYE6, A166PODM4BYE5, A166PXXU4BYE5, với dung lượng khoảng 2,9 GB. Bản cập nhật này cũng bao gồm bản vá bảo mật ngày 1.4, trong khi Galaxy A16 5G nằm trong lịch trình cập nhật bảo mật hằng quý của Samsung. Bản vá bảo mật tiếp theo dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 7.

Người dùng đã nhận được One UI 7 cho biết bản cập nhật giúp khắc phục tình trạng chậm trễ của giao diện người dùng và cải thiện khả năng điều hướng so với phiên bản One UI 6.1 trước đó. Với One UI 7 đang được triển khai, Galaxy A16 5G còn có kế hoạch nhận thêm 5 bản cập nhật Android lớn nữa theo hứa hẹn của Samsung, có nghĩa người dùng sẽ nhận được cả phiên bản Android 20 vào năm 2029.