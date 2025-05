Người dùng Galaxy đang 'điên đầu' vì One UI 7 làm pin tụt nhanh

Mặc dù nhiều người dùng cảm thấy hài lòng với những cải tiến về thiết kế và chức năng của One UI 7, nhưng một vấn đề nghiêm trọng đang khiến mọi người cảm thấy khó chịu: tình trạng hao pin.

One UI 7 dường như đang gây hại cho thời lượng pin của điện thoại Galaxy ẢNH: PCMAG

Sau khi One UI 7 được triển khai, nhiều người dùng đã báo cáo rằng thời lượng pin của họ giảm sút đáng kể. Một người dùng trên Reddit với tên tài khoản cs342 cho biết chiếc Galaxy S24+ của mình không còn có thể kéo dài cả ngày như trước, chỉ đạt được từ 6 đến 7 giờ. Tương tự, một người dùng khác có tên slewyn11 chia sẻ rằng chiếc Galaxy Fold đang sở hữu chỉ có thể hoạt động trong 5 giờ sau khi cập nhật.

Hao pin ngay cả khi One UI 7 đã cài đặt được một thời gian

Mặc dù việc hao pin thường xảy ra sau khi cập nhật do điện thoại cần thời gian để thiết lập lại, nhưng những phàn nàn này đã xuất hiện lâu sau khi One UI 7 được phát hành. Người dùng Reddit KarmaNdeah đã so sánh thời gian sử dụng pin giữa One UI 6.1 với One UI 7 và nhận thấy sự suy giảm rõ rệt.

Đối với những ai đang gặp khó khăn với tình trạng pin yếu sau khi cập nhật One UI 7, một số mẹo đã được đề xuất. Một người dùng trên Reddit đã chia sẻ danh sách các mẹo tiết kiệm pin, nhưng một số có thể ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm sử dụng. Cụ thể, việc tắt nhiều tính năng rõ ràng không phải là giải pháp lý tưởng cho một chiếc smartphone cao cấp.

Thời gian sử dụng pin trên One UI 6.1 (trái) và One UI 7 ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Ngoài ra, một số người dùng cũng khuyên nên xóa phân vùng bộ nhớ đệm, tuy nhiên điều này có thể phức tạp đối với nhiều người. Nếu các biện pháp trên không hiệu quả, khôi phục cài đặt gốc có thể là lựa chọn cuối cùng, mặc dù vậy hãy nhớ sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện.

Cũng lưu ý rằng One UI 7 đã giới thiệu nhiều tính năng tiết kiệm pin mới, vì vậy người dùng cũng nên thử nghiệm những tính năng này để cải thiện thời gian sử dụng pin.