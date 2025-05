One UI 7 có một tính năng bí mật người dùng Galaxy nên biết

Kể từ One UI 3, Samsung đã giới thiệu các tùy chọn tiết kiệm năng lượng tùy chỉnh nhằm cho phép người dùng điều chỉnh các tính năng cụ thể thay vì chỉ sử dụng các chế độ cài sẵn như "Power Saving" và "Ultra Power Saving". Công ty triển khai giao diện này trong các phiên bản One UI tiếp theo trước khi mang đến sự thay đổi lớn ở One UI 7.

One UI 7 giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc truy cập các lựa chọn tiết kiệm pin ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Ba lựa chọn tiết kiệm pin được bổ sung vào One UI 7

Quay trở lại với giai đoạn One UI 3 đến One UI 6, Samsung đã cung cấp 5 nút chuyển đổi tiết kiệm pin, bao gồm: tắt chế độ luôn bật màn hình, giới hạn tốc độ CPU, giảm độ sáng, tắt 5G và giới hạn ứng dụng trên màn hình chính. Tuy nhiên, với sự ra mắt của One UI 7, danh sách này đã được mở rộng với ba tùy chọn mới để nâng cao trải nghiệm tiết kiệm pin cho thiết bị Galaxy.

Giảm tốc độ làm mới màn hình: Đặt độ mượt chuyển động thành tiêu chuẩn để tiết kiệm pin.

Chế độ tối: Chuyển sang giao diện tối hơn giúp giảm mức tiêu thụ điện năng.

Thời gian chờ màn hình: Đặt thời gian chờ màn hình là 30 giây để tắt màn hình nhanh hơn khi không sử dụng.

Người dùng có thêm các lựa chọn mới ngoài 5 lựa chọn ban đầu ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Người dùng có thể tìm thấy các tùy chọn này trong phần Settings > Battery and device care > Battery > Power saving mode. Với những cải tiến này, Samsung mang đến cho người dùng sự linh hoạt hơn trong việc quản lý pin trên điện thoại Galaxy của họ.

Bên cạnh đó, nếu người dùng không muốn điều chỉnh từng cài đặt, One UI 7 còn cung cấp chế độ Adaptive power saving. Tùy chọn này cho phép điện thoại tự động điều chỉnh các tính năng tiết kiệm năng lượng dựa trên thói quen sử dụng của người dùng. Để kích hoạt, người dùng chỉ cần vào màn hình chế độ Power saving, chạm vào menu ba chấm ở góc trên bên phải và bật nút chuyển đổi Adaptive power saving.

Với những cải tiến này, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong việc cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả cho người dùng.