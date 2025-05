Samsung hoàn tất triển khai One UI 7 ngay trong tháng này

Quá trình phát hành bản cập nhật ổn định của One UI 7 bắt đầu được Samsung tiến hành vào cuối tháng 4 và mở rộng ra nhiều mẫu máy vào đầu tháng 5. Trái với những dự đoán trước đó rằng One UI 7 sẽ chỉ được phát hành vào tháng 6, Samsung đã quyết định hoàn tất việc triển khai trong tháng này.

Không còn điện thoại Galaxy nào hỗ trợ One UI 7 bị bỏ rơi khi kết thúc tháng này ẢNH: GIZCHINA

Quyết định này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng mà còn cho thấy Samsung đang chuẩn bị cho sự ra mắt của One UI 8. Đây là nền tảng dựa trên Android 16 mà Google dự kiến sẽ phát hành vào tháng 6 cho các thiết bị Pixel. Đáng chú ý, Google đã cam kết rằng nhiều thiết bị Galaxy sẽ nhận được Android 16 vào mùa hè này, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty.

Lý do Samsung hoàn tất triển khai sớm One UI 7

Để đảm bảo One UI 8 có thể ra mắt đúng thời hạn vào mùa hè, Samsung cần khởi động chương trình Beta sớm. Tuy nhiên, việc triển khai One UI 8 Beta có thể gặp khó khăn do quá trình triển khai One UI 7, vì vậy việc hoàn tất One UI 7 trong tháng này là quan trọng đối với chiến lược mới của Samsung.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Các mẫu Galaxy hàng đầu trong năm 2024 đã được nâng cấp lên One UI 7 vào tháng 4, trong khi các mẫu Galaxy hàng đầu phát hành trong năm 2021, 2022 và 2023 cũng đã được cập nhật vào tháng 5, ví dụ mới nhất là dòng Galaxy S21. Đặc biệt, một số mẫu Galaxy tầm trung cũng sớm được nâng cấp lên hệ điều hành mới và cho thấy sự chú trọng của Samsung đối với phân khúc này.

Dù đã tăng tốc triển khai, vẫn còn nhiều thiết bị Galaxy đang chờ bản cập nhật One UI 7. Một số thiết bị hiện chạy One UI 6.1 cũng đủ điều kiện để nâng cấp lên One UI 8, do đó khoảng trống giữa các phiên bản sẽ được lấp đầy sớm khi One UI 7 hoàn tất triển khai. Vì vậy người dùng các điện thoại Galaxy giá rẻ và tầm trung hãy chuẩn bị cho việc nâng cấp này.