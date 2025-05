Samsung xác nhận ngày triển khai One UI 8

Mới đây, Samsung chính thức xác nhận thời điểm bắt đầu triển khai bản cập nhật One UI 8 đến các mẫu smartphone tương thích. Thông tin này được đưa ra tại sự kiện khởi động không chính thức của Google I/O, nơi Samsung cho biết One UI 8 sẽ được cung cấp cho một số mẫu điện thoại nhất định vào mùa hè năm nay.

One UI 8 sẽ được triển khai đến thiết bị Galaxy ngay trong mùa hè năm nay ẢNH: MSN

Điều này cho thấy Samsung đang thực sự ưu tiên phát triển One UI 8. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, bản cập nhật này có thể ra mắt muộn nhất vào giữa tháng 9, sớm hơn so với lịch trình phát hành của One UI 7.

Sự tiến bộ trong lịch trình phát hành One UI 8 cũng phản ánh nỗ lực của Google trong việc phát triển Android 16 - phiên bản hệ điều hành Android tiếp theo dự kiến sẽ ra mắt sớm hơn thường lệ, có thể vào tháng 6. Thời điểm lý tưởng để Samsung công bố chính thức One UI 8 có thể là vào tháng 7, nhân dịp ra mắt các mẫu smartphone gập mới như Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7.

Không phải mọi thiết bị Galaxy đều được cập nhật One UI 8

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc Samsung xác nhận thời điểm bắt đầu triển khai One UI 8 không có nghĩa là tất cả các mẫu máy tương thích sẽ nhận được bản cập nhật ngay lập tức bởi quá trình này thường diễn ra theo từng giai đoạn.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Về các tính năng mới, hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin cụ thể về One UI 8. Sau bản cập nhật lớn với One UI 7, Samsung dự kiến sẽ loại bỏ một số tính năng chưa hoàn thiện và tập trung vào việc cải tiến các tính năng hiện có. Một trong những dự đoán cho biết Samsung sẽ nâng cấp tính năng Now Bar nhằm cho phép người dùng truy cập thông tin chi tiết một cách nhanh chóng hơn.

Đối với thiết kế, Samsung có thể sẽ không thay đổi nhiều theo triết lý Material 3 Expressive của Android 16 mà thay vào đó, các đường nét chính của One UI 7 vẫn sẽ được giữ nguyên.