One UI 7 đến với dòng Galaxy S21

Vào tuần trước, Samsung bắt đầu triển khai One UI 7 đến các mẫu Galaxy S21, S21+ và S21 Ultra thông qua phương thức OTA tại một số quốc gia. Giờ đây, bản cập nhật này hiện đã có sẵn cho hầu hết người dùng Galaxy S21 trên toàn cầu.

Galaxy S21 Ultra sẽ không thể cập nhật One UI 8 dù phần cứng còn khá mạnh mẽ ẢNH: SAMSUNG

One UI 7 mang đến nhiều cải tiến đáng kể về giao diện người dùng, tính năng và hiệu suất hoạt ảnh, tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho dòng Galaxy S21. Quan trọng hơn, đây không chỉ là phiên bản phần mềm mới nhất mà còn là bản cập nhật lớn cuối cùng cho dòng Galaxy S21, hoàn tất chu kỳ nâng cấp hệ điều hành lớn kéo dài 4 năm mà Samsung cam kết đối với dòng sản phẩm này.

Mẫu Galaxy S21 duy nhất vẫn còn được hỗ trợ sau One UI 7

Ban đầu, Samsung dự kiến cung cấp 3 năm nâng cấp hệ điều hành cho dòng Galaxy S21, nhưng công ty đã quyết định mở rộng thời gian hỗ trợ lên 4 thế hệ cho các thiết bị này, nhằm kéo dài chu kỳ hỗ trợ phần mềm và duy trì trải nghiệm người dùng lâu dài.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Dòng Galaxy S22, bao gồm Galaxy S22, S22+ và S22 Ultra, cũng đã được đưa vào danh sách hỗ trợ cập nhật 4 thế hệ hệ điều hành. Tuy nhiên, điều đặc biệt là người dùng Galaxy S21 FE vẫn sẽ nhận được bản cập nhật One UI 8 do thiết bị này được cài đặt sẵn One UI 4 khi phát hành và nhận cam kết hỗ trợ cập nhật 4 thế hệ Android từ Samsung.

Đợt triển khai One UI 7 lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Samsung trong việc cập nhật hệ điều hành cho các điện thoại hàng đầu. Sau khi hoàn thành chính sách 4 năm cho dòng Galaxy S21, công ty sẽ tiếp tục áp dụng chính sách tương tự cho dòng Galaxy S22 và S23. Các mẫu thế hệ tiếp theo, bao gồm dòng Galaxy S24 và S25, dự kiến sẽ nhận được chính sách hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lên đến 7 thế hệ.