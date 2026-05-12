Công nghệ Sản phẩm

5 mẫu loa Sony được chuyên gia khuyên dùng

Phong Đỗ
12/05/2026 10:50 GMT+7

Chuyên trang Consumer Reports vừa công bố danh sách 5 mẫu loa Sony 'đáng tiền' nhất hiện nay.

Trong thế giới công nghệ, Sony không chỉ là một cái tên, đó là một di sản trong lĩnh vực âm thanh. Tuy nhiên, với danh mục sản phẩm đồ sộ, người dùng dễ rơi vào 'ma trận' giá cả và tính năng. Để tìm ra những đại diện ưu tú nhất, Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng Mỹ đã thực hiện các bài kiểm tra độc lập để chọn ra 5 gương mặt xuất sắc sau đây.

1. ULT Field 5: 'Vị vua mới' của những bữa tiệc ngoài trời

Nếu đang tìm kiếm một chiếc loa có thể khiến mặt đất rung chuyển, ULT Field 5 là câu trả lời cho bạn. Với nút bấm 'ULT' đặc trưng giúp đẩy âm trầm lên mức cực đại, mẫu loa này đã được trang CNET vinh danh là loa Bluetooth tầm trung tốt nhất năm 2025. Khả năng chống nước, chống bụi IP67 và thời lượng pin 25 giờ biến nó thành người bạn đồng hành không thể thiếu cho mọi chuyến dã ngoại.

2. Bravia Theater Bar 8 (HT-A8000): Rạp chiếu phim thu nhỏ

Với mức giá khoảng 23,5 triệu đồng, mẫu HT-A8000 (Theater Bar 8) không dành cho số đông, nhưng nó đáng tiền cho những tín đồ điện ảnh. Sở hữu 11 loa con tích hợp công nghệ Spatial Sound Mapping, mẫu soundbar này tạo ra không gian âm thanh 360 độ chân thực đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng lá rơi ngay sau lưng mình.

3. Bravia Theater Bar 6 (HT-B600): Sự cân bằng hoàn hảo

Nếu ngân sách có phần khiêm tốn hơn, HT-B600 là lựa chọn thay thế thông minh. Sony tặng kèm một loa siêu trầm không dây, giúp tái tạo âm thanh vòm 3.1.2 kênh mạnh mẽ, đủ sức làm bùng nổ bất kỳ không gian căn hộ chung cư nào.

4. ULT Field 1: Nhỏ nhưng có 'võ'

Đừng để vẻ ngoài nhỏ gọn đánh lừa, ULT Field 1 được Consumer Reports đánh giá là sản phẩm đem lại giá trị cao so với số tiền bỏ ra. Không chỉ chống nước, nó còn có khả năng chống sốc tốt. Nhiều người dùng thực tế khẳng định chất âm của nó còn ấn tượng hơn cả những đối thủ đắt tiền.

5. SRS-XB23: Lựa chọn 'quốc dân' của Sony

Khác với vẻ ngoài hầm hố của dòng ULT, SRS-XB23 sở hữu thiết kế hình trụ thanh lịch, phù hợp để cả trên bàn làm việc lẫn mang đi leo núi. Với khả năng kết nối cùng lúc 99 loa khác nhau, đây là 'vũ khí' bí mật để khuấy động không gian trong những buổi họp mặt gia đình hay bạn bè.

Lời khuyên từ chuyên gia

Thay vì chạy theo những mẫu loa giá rẻ không thương hiệu, việc đầu tư vào hệ sinh thái của Sony không chỉ mang lại chất lượng âm thanh vượt trội mà còn là sự bền bỉ và khả năng kết nối thông minh dài hạn.

Tai nghe True Wireless chống ồn tốt nhất của Sony về Việt Nam, giá 7,9 triệu đồng

Sony gọi WF-1000XM6 là tai nghe True Wireless chống ồn tốt nhất với hiệu suất tăng 25% so với bản tiền nhiệm nhờ loạt công nghệ tiên tiến và 4 micro được trang bị mỗi bên tai nghe.

