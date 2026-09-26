Chỉ còn 5 ngày, những trải nghiệm nào đang chờ đón tại B.Fest 2026

Sự gặp gỡ ấy được kể qua những trải nghiệm gần gũi và giàu màu sắc, từ khám phá hương vị ẩm thực, tham gia các hoạt động tương tác đến hòa mình vào không khí âm nhạc của lễ hội. Mỗi trải nghiệm là một lát cắt văn hóa, giúp khách tham gia đến gần hơn với những nét đặc trưng của Bỉ và cảm nhận sự giao lưu giữa hai nền văn hóa ngay giữa lòng Hạ Long.

Hành trình khám phá với Passport Journey

Một trong những điểm nhấn tại B.Fest 2026 là Passport Journey - hành trình đưa khách tham dự đến với nhiều khu vực và thử thách khác nhau trong lễ hội. Mỗi điểm dừng mang đến một hoạt động riêng, tạo nên trải nghiệm liền mạch xuyên suốt sự kiện. Khi hoàn thành các chặng, người tham gia còn có cơ hội nhận những phần quà thú vị từ chương trình. Đây cũng là cách để khách tham dự chủ động khám phá không gian B.Fest thay vì chỉ đơn thuần tham quan.

Khám phá ẩm thực và hương vị đặc trưng của Bỉ

Ẩm thực tiếp tục là một phần quan trọng trong không gian B.Fest. Tại các gian hàng, khách tham dự có dịp khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Bỉ, từ các dòng bia với phong cách và hương vị đa dạng đến những món ăn được phục vụ tại lễ hội. Sự kết hợp này mang đến một góc nhìn gần gũi về đời sống ẩm thực châu Âu.

Âm nhạc tạo nên không khí lễ hội giữa phố biển

Bên cạnh văn hóa và ẩm thực, âm nhạc sẽ mang đến một sắc màu khác cho B.Fest 2026, khi những giai điệu Việt Nam gặp gỡ âm thanh điện tử mang dấu ấn châu Âu giữa không gian phố biển Hạ Long. Sân khấu lễ hội quy tụ các nghệ sĩ: Ngô Lan Hương, Đạt OZY, DJ Bram Delux và DJ Alexa, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc sôi động xuyên suốt hai ngày diễn ra sự kiện, không chỉ mang đến một bữa tiệc âm thanh đa sắc mà còn góp phần đưa tinh thần giao lưu văn hóa Bỉ - Việt đến gần hơn với công chúng.

Điểm hẹn cuối tuần cho bạn bè và gia đình

B.Fest 2026 diễn ra trong hai ngày 2 - 3.10.2026, tại Quảng trường 30.10, Phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. Sự kiện do Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Bỉ - Luxembourg tại Việt Nam (BeluxCham) phối hợp cùng Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Hateco. Khi thời gian đếm ngược chỉ còn 5 ngày, đây cũng là lúc các nhóm bạn và gia đình có thể bắt đầu lên kế hoạch cho một cuối tuần tại Hạ Long, khám phá những trải nghiệm mang màu sắc văn hóa Bỉ và hòa mình vào không khí lễ hội.

Thành công của sự kiện B.Fest 2026 là nhờ sự hỗ trợ và đồng hành của các đơn vị tài trợ: Tập đoàn Hateco, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (Viwaseen), Công ty Tinh dịch vụ công nghệ thông tin Toàn Cầu, Công ty TNHH Đào tạo và tích hợp công nghệ E-Teck, Công ty CP Trọng Việt Hưng, Ngân hàng BIDV, Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, Vi21 Media, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và tiếp vận Trường Phúc, Vietinbank, Công ty CP Minh Phúc, Công ty Xây dựng và thương mại Trâm Anh, Bia Anheuser-Busch Inbev Việt Nam, Công ty CP Xây dựng Quang Huy (Hoàng Kim), Công ty TMDV & vận tải Đức Nhân, Kiến trúc xanh Nguyên Lâm, Logico 18.5.