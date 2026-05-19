Chỉ đạo mới nhất về thời điểm bán xăng E10

Ngày 19.5, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương), đã ký văn bản gửi các sở Công thương đề nghị giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện lộ trình bán xăng E10.

Từ ngày 1.6, các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc sẽ chuyển đổi bán xăng E10 ẢNH: THANH NIÊN

Trước đó, ngày 7.1.2025, Bộ Công thương ban hành Thông tư 50/2025/TT-BCT bảo đảm triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung, gây ảnh hưởng đến thị trường, áo dụng từ ngày 1.6.

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường yêu cầu từ nay đến ngày 31.5, sở Công thương các tỉnh, thành phố tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10 để tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trên địa bàn.

Nhắc nhở, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm... để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định.

Đồng thời, yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1.6, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.

Xử lý cây xăng không bán xăng E10 theo lộ trình

Cục Quản lý và Phát triển thị trường cũng đề nghị sở Công thương các tỉnh, thành phố c hỉ đạo lực lượng quản lý thị trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình; các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc mập mờ trong chỉ dẫn giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm; tự ý tăng giá bất hợp lý...

Công chức quản lý thị trường được phân công phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi xăng E10; để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Theo thông tin từ các doanh nghiệp, giá xăng E10 đang được bán với giá 24.350 đồng lít đối với loại xăng E10RON 95-V và 23.450 đồng/lít đối với xăng E10 RON 95-III.