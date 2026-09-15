Chỉ đạo nóng hỗ trợ người dân nộp hồ sơ nhà đất

Theo đó, khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trực tiếp đến liên hệ thực hiện thủ tục đăng ký biến động, viên chức tiếp nhận cần chủ động hướng dẫn người dân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ người dân kê khai đơn, tờ khai thuế và các biểu mẫu có liên quan theo quy định. Hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán và theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ.

Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện giải quyết, thực hiện tiếp nhận và hẹn trả kết quả giảm 8 giờ so với tổng thời gian hẹn theo quy định. Đồng thời hẹn trả kết sau 2 giờ kể từ khi tiếp nhận chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (giảm 6 giờ theo quy định).

Việc hỗ trợ được thực hiện theo phương châm: "Một lần hướng dẫn - nhiều lần tự thực hiện", giúp người dân từng bước chủ động thực hiện thủ tục trực tuyến, hạn chế việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Thông báo cũng yêu cầu viên chức, người lao động tại chi nhánh, đặc biệt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ đúng quy định. Luôn giữ thái độ niềm nở, tận tình hướng dẫn với tinh thần "hành chính phục vụ, gần dân, sát dân". Đảm bảo công khai, minh bạch, tuyệt đối không tạo "đặc quyền, đặc lợi" hoặc sự ưu ái về thời gian, quy trình đối với hồ sơ do người được ủy quyền thực hiện. Không để xảy ra tình trạng trả lại hồ sơ nhiều lần gây bức xúc cho người dân.

Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh nếu để xảy ra tình trạng viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý phát sinh phản ánh, kiến nghị của người dân về hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc phối hợp, can thiệp đối với trường hợp thực hiện thủ tục do ủy quyên.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 là nơi giải quyết hồ sơ nhà đất nhiều nhất tại TP.HCM ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ rõ, trong thời gian vừa qua một số cơ quan thông tấn, báo chí và dư luận phản ánh nhiều người dân làm thủ tục đất đai bị trả lại hồ sơ nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài gây bức xúc. Trong khi nếu ủy quyền cho "cò" lại được giải quyết nhanh hơn.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các địa phương rà soát, lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, có phẩm chất đạo đức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với tinh thần "hành chính phục vụ, gần dân, sát dân", chủ động, tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai, hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai theo quy định. Tuyệt đối không có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân, kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một lần duy nhất đối với các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cụ thể. Đối với hồ sơ trễ hạn, phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ.