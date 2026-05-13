Chỉ đạo nóng sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Hà Nội tạm đình chỉ cán bộ thú y, yêu cầu giải trình

Ngày 12.5, UBND TP.Hà Nội có văn bản gửi UBND P.Chương Mỹ và Sở NN-MT TP.Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý thông tin trên Báo Thanh Niên về việc tại một lò mổ, cán bộ thú y để cho thương lái tự ý đóng dấu kiểm dịch (dấu K.S.G.M - Kiểm soát giết mổ) lên thân lợn.

Văn bản chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội dẫn thông tin ngày 11.5 Báo Thanh Niên có đăng bài Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch, trong đó có nội dung phản ánh: Thay vì thực hiện quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, cán bộ thú y tại một lò mổ lợn ở P.Chương Mỹ (Hà Nội) đã bỏ chốt, nhờ người nhà chủ lò mổ hoặc thương lái tự ý đóng dấu kiểm soát giết mổ.

UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Sở NN-MT chủ trì, phối hợp UBND P.Chương Mỹ và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin trên Báo Thanh Niên, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có, báo cáo UBND TP.Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 13.5.

Người nhà chủ lò mổ tại P.Chương Mỹ (Hà Nội) đóng dấu kiểm dịch lên thân thịt thay vì cán bộ thú y ẢNH: ĐÌNH HUY

Cùng ngày, UBND tỉnh Phú Thọ cũng có văn bản gửi Sở NN-MT, Sở Công thương, Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND các xã, phường về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý nội dung được Báo Thanh Niên phản ánh về lò mổ trâu, bò "3 không" đang tồn tại ở các xã thuộc tỉnh này.

Theo nội dung văn bản, ngày 12.5, Báo Thanh Niên có bài điều tra với nội dung những lò mổ trâu, bò "3 không" (không giấy phép giết mổ, không kiểm dịch, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y) đang tồn tại ở các xã thuộc tỉnh Phú Thọ với tiêu đề Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch: Thâm nhập lò mổ chui.

Văn bản cũng nêu rõ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ có ý kiến giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các xã, phường có liên quan khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền đối với các nội dung được Báo Thanh Niên nêu. Cạnh đó, rà soát, báo cáo thực trạng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết, đảm bảo hoạt động các cơ sở giết mổ tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31.5.

Khu vực giết bò của cơ sở T.H ngay cạnh nơi nuôi nhốt (xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) ẢNH: ĐÌNH HUY

Trao đổi với phóng viên chiều cùng ngày, ông Bùi Duy Linh, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Phú Thọ, cho biết đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do ông Linh làm trưởng đoàn để làm rõ những nội dung Báo Thanh Niên phản ánh.

Những tấm phản được dùng để phân loại thịt bò liên tục bị giày dép của nhân viên tại lò mổ giẫm lên ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 12.5, cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Bá Dư (P.Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn hoạt động bình thường, thương lái vẫn tấp nập đến chở thịt. Đáng chú ý, lò mổ này đã treo thêm tấm biển nhận diện mới với nội dung "Cơ sở giết mổ Nguyễn Bá Dư" giữa lối ra vào cơ sở thay vì tấm bảng cũ, mờ chữ trước đó. Ngoài ra, tại cơ sở này đã có cán bộ thú y trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm dịch ở khu vực bên trong lò mổ.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội, cho biết chi cục đã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu Trạm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật báo cáo, giải trình; đồng thời tạm đình chỉ công việc một số cán bộ thú y để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Vi phạm kỷ luật công vụ nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự

Chia sẻ từ góc độ pháp lý sau khi theo dõi thông tin về lỗ hổng kiểm dịch tại lò mổ lợn ở P.Chương Mỹ (Hà Nội) phản ánh trên Thanh Niên, luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), cho rằng việc cán bộ thú y bỏ vị trí trực để thương lái tự ý đóng dấu kiểm dịch là sai phạm nghiêm trọng, không chỉ dừng lại ở mức độ vi phạm hành chính mà còn có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Những tảng thịt bò được một số lò mổ tự phát (phía sau chợ Giang, xã Thổ Tang) để lên những lá chiếu trải ngay dưới lòng đường ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ông Hải, cán bộ thú y là người được giao nhiệm vụ kiểm soát giết mổ, kiểm dịch cho sản phẩm thịt từ lò mổ này nhưng không có mặt tại chốt là hành vi buông lỏng quản lý và vi phạm kỷ luật công vụ nghiêm trọng.

Đóng vai trò "người gác cửa" ở lò mổ, phải kiểm tra lâm sàng trước khi đóng dấu K.S.G.M nhưng khi cán bộ thú y bỏ vị trí thì quy trình kiểm dịch tại đây bị tê liệt, con dấu được sử dụng tùy tiện, nguy cơ trở thành "giấy thông hành" để hợp thức cho thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Cán bộ thú y bỏ chốt, thương lái tự ý đóng dấu kiểm dịch, người nhà phát biên lai thu phí giết mổ cho thương lái ẢNH: ĐÌNH HUY

Từ đó, luật sư Nguyễn Thanh Hải cho rằng cần phải xem xét, làm rõ có hay không hành vi tiếp tay của cán bộ thú y. Thực tế cho thấy nhiều vụ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được đưa vào lò mổ, các bếp ăn, chế biến thành sản phẩm tiêu dùng có dấu hiệu cán bộ thú y móc nối, tiếp tay cho thực phẩm bẩn lọt lưới.

Tấm biển cơ sở giết mổ mới được treo tại cơ sở của ông Nguyễn Bá Dư (P.Chương Mỹ, Hà Nội) ẢNH: ĐÌNH HUY

"Muốn ngăn chặn những vụ việc tương tự, cần phải siết chặt kỷ luật công vụ và số hóa quy trình kiểm dịch để loại bỏ sự phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí cá nhân của cán bộ tại chỗ, đồng thời tăng cường truy xuất nguồn gốc theo lô hàng để thực hiện kiểm tra chéo theo thời gian thực. Nếu việc xử lý không nghiêm sẽ khiến dấu K.S.G.M chứng nhận kiểm dịch chỉ còn mang tính hình thức, làm suy giảm niềm tin xã hội và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân, cộng đồng", luật sư Nguyễn Thanh Hải nói.