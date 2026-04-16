Chị đẹp Việt 'gây sốt' mạng xã hội, báo Trung Quốc liên tục nhắc tên

Mới đây, Trang Pháp xuất hiện tại lễ trao giải Cống hiến lần thứ 30 diễn ra tại Hà Nội, sau thời gian tham gia ghi hình chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi cô đang trở thành cái tên “phủ sóng” truyền thông nước bạn.

Diện áo dài truyền thống, Trang Pháp trình diễn ca khúc Mãi là người Việt Nam – sản phẩm giúp cô lọt top 5 đề cử hạng mục MV của năm tại lễ trao giải năm nay. Tiết mục của Trang Pháp nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán phòng. Đáng chú ý, dù lịch trình dày đặc nữ ca sĩ vẫn giữ được sự chỉn chu về kỹ thuật lẫn cảm xúc.

Trang Pháp trình diễn ca khúc Mãi là người Việt Nam tại lễ trao giải Cống hiến sau thời gian ghi hình tại Trung Quốc Ảnh: BTC

Tổng đạo diễn chương trình cũng dành lời khen cho Trang Pháp khi thể hiện ca khúc chủ đề cùng ban nhạc mà không tập trước nhưng vẫn kiểm soát tốt chi tiết và tạo được sự thăng hoa trên sân khấu. Đây được xem là một trong những điểm nhấn của đêm trao giải.

Dấu ấn của Trang Pháp tại Trung Quốc

Trang Pháp hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông Trung Quốc khi tham gia Đạp gió 2026. Trong bài viết gần đây, tờ Thời Báo Hoàn Cầu – cơ quan báo chí trực thuộc Nhân dân Nhật báo – mô tả nữ nghệ sĩ “chiếm trọn trái tim khán giả” và góp phần đưa chương trình trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Ngay từ sân khấu đầu tiên, Trang Pháp đã tạo dấu ấn với tiết mục Moonlight, nữ ca sĩ thể hiện khả năng đa dạng khi vừa chơi piano, hát, rap bằng nhiều ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung) vừa thực hiện các động tác múa cột đòi hỏi kỹ thuật cao. Thậm chí, phần treo ngược khi lên nốt cao cũng trở thành chi tiết được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Ở phần thi nhóm, đội của Trang Pháp tiếp tục ghi điểm với tiết mục Đại nghệ thuật gia (bản gốc của Thái Y Lâm). Ý tưởng "thiên nga trắng – đen" cùng phần dàn dựng sân khấu công phu, đồng đều trong biểu diễn giúp tiết mục nhận nhiều lời khen từ khán giả Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với China daily, Trang Pháp chia sẻ quan điểm làm nghề: “Âm nhạc và nghệ thuật không có biên giới, đó là một "ngôn ngữ" chung kết nối con người giữa các quốc gia”.

Trang Pháp nhận nhiều sự chú ý từ truyền thông Trung Quốc khi tham gia chương trình Đạp gió 2026 Ảnh: CHINADAILY

Tuy nhiên, hành trình tại Đạp gió 2026 không chỉ là cơ hội mà còn đi kèm áp lực lớn. Là nghệ sĩ quốc tế duy nhất tham gia chương trình, Trang Pháp phải đối mặt với môi trường cạnh tranh khốc liệt cùng rào cản ngôn ngữ. Cô thừa nhận áp lực lớn nhất đến từ kỳ vọng dành cho bản thân, khi tiêu chuẩn đánh giá luôn ở mức cao hơn so với thí sinh mới.

Để vượt qua rào cản ngôn ngữ, Trang Pháp xây dựng phương pháp học bài bản khi chuyển ngữ nội dung sang tiếng Việt để hiểu sâu, sau đó chuyển lại sang tiếng Trung nhằm đảm bảo khả năng biểu đạt chính xác. Bên cạnh đó, cường độ làm việc kéo dài hàng chục giờ, thậm chí lên đến 36 giờ liên tục không ngủ, cũng là thử thách không nhỏ. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn giữ tinh thần tích cực, xem những khó khăn là một phần tất yếu của hành trình theo đuổi đam mê.

Hành trình của Trang Pháp cũng nhận được sự ghi nhận từ trong nước. Cổng thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đánh giá đây là “điểm sáng”, cho thấy khả năng lan tỏa và kết nối không biên giới của nghệ thuật Việt trong bối cảnh hội nhập.