'Chị đẹp' Vũ Ngọc Anh trở lại màn ảnh, hé lộ nguyên tắc đóng cảnh nóng

Vũ Ngọc Anh - DJ Mie đối đầu căng thẳng trên màn ảnh

Vũ Ngọc Anh trong Án mạng xém hoàn hảo ẢNH: ĐPCC

Trở lại điện ảnh với phim trinh thám - hài Án mạng xém hoàn hảo, Vũ Ngọc Anh vào vai nữ diễn viên bị giết một cách bí ẩn, trở thành nhân vật trung tâm của cuộc điều tra trong phim. "Chị đẹp" 9X chia sẻ khi nhận được vai diễn này, cô có sự "lăn tăn" nhất định vì dù nhân vật quan trọng, xuất hiện xuyên suốt phim nhưng không có quá nhiều cảnh diễn xuất. Cùng với đó, khi tham gia dự án, cô cũng đang chuẩn bị cho một vài sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên sau cùng, nữ diễn viên muốn quay lại với điện ảnh vì "trân trọng từng vai diễn, từng giây phút được xuất hiện trước khán giả".

Án mạng xém hoàn hảo cũng đánh dấu màn tái hợp của Vũ Ngọc Anh và DJ Mie sau Chị đẹp đạp gió mùa 2. Trong phim, họ đối đầu nhau, có nhiều cảnh giằng co, bạo lực, máu me. Nghệ sĩ 36 tuổi cho biết khác với mối quan hệ căng thẳng trên màn ảnh, cô và Mie thân thiết từ show thực tế. Trên phim trường, hai chị em phối hợp ăn ý để đạt được hiệu quả hình ảnh tốt nhất trước ống kính mà không làm tổn thương nhau.

"Cảnh này thật ra có thể gọi là cảnh đánh ghen. Để đánh được như trên màn ảnh, chúng tôi phải dựng bài, tính toán, tập luyện với nhau trước. Hai chị em cũng tập với nhau cả tuần mới có thể thể hiện ăn ý. Chúng tôi phải tính bài trước chứ chẳng may không cẩn thận cũng có thể làm mặt mũi bị thương, ảnh hưởng đến 'nhan sắc' của mình và của bạn diễn", cô kể.

Vũ Ngọc Anh - DJ Mie có cảnh đối đầu đầy bạo lực trên màn ảnh ẢNH: đpcc

Về những tương tác thân mật với Ma Ran Đô trong phim, Vũ Ngọc Anh cười chia sẻ rằng những phân cảnh này cũng "làm khó" cô. Nữ diễn viên giải thích tâm lý này đến từ việc cô ý thức được mình là người đã có gia đình, mặc dù chồng (ca sĩ Cường Seven) rất tâm lý, thấu hiểu và "không gây khó khăn gì" nhưng cô tự đặt ra giới hạn riêng cho mình.

"Hồi trước, khi vẫn còn là một phụ nữ độc lập, dù có người yêu nhưng tư duy của tôi khác vì mình vẫn là 'cá thể' độc lập. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi cưới chồng, tôi nghĩ đến gia đình nhiều hơn, cũng quan tâm đến góc nhìn của khán giả vào mình", Ngọc Anh giải thích. Về cảnh gần gũi bạn diễn trong Án mạng xém hoàn hảo, nghệ sĩ chia sẻ cô không dám đánh giá mà phụ thuộc vào cách nhìn của khán giả.

Nữ diễn viên 36 tuổi có phân cảnh gợi cảm trên phim ẢNH: ĐPCC

Tiết chế đóng cảnh nóng sau khi lập gia đình

Vũ Ngọc Anh quen thuộc với khán giả qua hình ảnh sắc sảo, gợi cảm từ màn ảnh đến đời thực. Cô thừa nhận mình tiết chế hơn khi thực hiện cảnh nóng sau khi lập gia đình ẢNH: ĐPCC

Từ cảnh quay trong phim mới, Vũ Ngọc Anh cũng chia sẻ nguyên tắc đóng cảnh nóng: liệu cảnh đó có thực sự cần cho vai diễn không hay chỉ nhằm mục đích khác? Cô chia sẻ trong tác phẩm đầu tay, mình cũng từng thực hiện những cảnh táo bạo. Tuy nhiên, đó là cảnh cần phải có trong phim, là mấu chốt của phim nên bản thân không thể từ chối.

"Quan điểm của tôi vẫn sẽ là như thế: nếu cảnh ấy thực sự cần thiết cho bộ phim, là điểm mấu chốt không thể thay thế được mà mình quá yêu thích bộ phim đó, quá đồng cảm với bộ phim đó, tôi vẫn sẽ nhận. Vì khi đó, khán giả cũng sẽ nhìn nhận đó như một tình tiết quan trọng chứ không phải một chiêu trò để câu khách. Còn nếu ngược lại, tôi sẽ cố gắng cân đối, trao đổi với đạo diễn, phía sản xuất để lược bớt hoặc có sự thay đổi để cảnh ấy không phản cảm", người đẹp 9X chia sẻ.

Người đẹp hạnh phúc vì được chồng hết lòng ủng hộ theo đuổi nghệ thuật ẢNH: ĐPCC

Bên cạnh đó, Vũ Ngọc Anh cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có được sự ủng hộ từ chồng trong hoạt động nghệ thuật và không can thiệp vào những vai diễn của cô. "Anh Cường từ trước đến nay chưa bao giờ ngăn cấm, ngăn cản tôi theo đuổi sự nghiệp, đam mê của mình mà còn rất nghiêm túc ủng hộ. Anh động viên tôi học hỏi thêm, tập trung cao độ, kiên nhẫn, dành nhiều thời gian để đạt được mục tiêu. Tôi rất may mắn khi được chồng ủng hộ nhiều như thế", nữ diễn viên tâm sự.

Về kế hoạch sắp tới, Vũ Ngọc Anh chia sẻ bản thân sắp ra sản phẩm âm nhạc đồng thời đang tập trung phát triển trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cô hy vọng trong tương lai gần, bản thân sẽ trở lại với nhiều dự án phim ảnh hơn, được thử sức với nhiều vai diễn đa dạng.

Nhắc đến gia đình, "chị đẹp" này chia sẻ mình và Cường Seven cũng hy vọng có thêm thành viên mới trong 1, 2 năm tới. Hiện cặp đôi trân trọng, đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên. "Vì ở độ tuổi này, tôi cũng thích cảnh đó rồi. Bản thân phụ nữ mỗi thời điểm sẽ muốn một thứ, đến bây giờ tôi bắt đầu muốn có một thành viên nữa trong gia đình của mình và dành nhiều thời gian cho tổ ấm", Vũ Ngọc Anh bộc bạch.