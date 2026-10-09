DJ Mie tái xuất điện ảnh, nói về định kiến 'bình hoa di động' đóng phim

Tối 8.10, sự kiện công chiếu phim Án mạng xém hoàn hảo diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên chính gồm Mie, Anh Tú Atus, Huy Khánh, Vũ Ngọc Anh, Phúc An, Trịnh Tú Trung… Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ như Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Vân Trang, Thiều Bảo Trâm… cũng góp mặt để chúc mừng đồng nghiệp ra mắt dự án mới.

Dàn diễn viên phim Án mạng xém hoàn hảo tại thảm đỏ ra mắt phim Ảnh: H.T

Án mạng xém hoàn hảo do Đức Nguyễn đạo diễn, thuộc thể loại trinh thám - hành động - hài. Phim xoay quanh hành trình truy tìm hung thủ sau cái chết của nữ diễn viên Phương Yến (Vũ Ngọc Anh). Câu chuyện bắt đầu khi Trinh (Mie) - một TikToker, bất ngờ tỉnh dậy giữa phim trường và phát hiện thi thể của Yến nằm bên cạnh, trên ngực có một vết đâm chí mạng. Không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, Trinh tìm đến thám tử Đại (Anh Tú Atus) để chứng minh mình vô tội. Từ đây, cả hai cùng bị cuốn vào hành trình điều tra với hàng loạt tình huống oái oăm.

Nói về cơ duyên đến với Án mạng xém hoàn hảo, Mie cho biết cô được đạo diễn Đức Nguyễn chủ động hẹn gặp và gửi kịch bản. Sau khi đọc, sao nữ 9X nhận thấy nhân vật Trinh có nhiều điểm tương đồng với bản thân nên quyết định tham gia casting. Tại buổi tuyển chọn, Mie diễn thử cùng Anh Tú Atus và được ê kíp đánh giá phù hợp với hình mẫu nhân vật Trinh, qua đó may mắn nhận được vai diễn.

DJ Mie khoe sắc gợi cảm trong ngày ra mắt dự án do bản thân đóng chính Ảnh: H.T

Chia sẻ thêm, Mie cho biết quyết định nhận vai Trinh không chỉ đến từ hình tượng nhân vật mà cô muốn thử sức, mà còn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau thành công của vai chính trong Quỷ cẩu. Với cô, bộ phim kinh dị khép lại với doanh thu hơn 108 tỉ đồng là một thành tựu đáng nhớ khi lần đầu được đảm nhận vai chính điện ảnh song đồng thời cũng tạo ra không ít áp lực cho lần xuất hiện tiếp theo.

Mie ý thức rằng, sau dấu ấn từ bộ phim trăm tỉ, bản thân cần phải tiến bộ hơn nếu muốn tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn. Vì thế, "chị đẹp" 31 tuổi không vội vàng nhận vai mới mà chọn dành thời gian đi học và trau dồi kỹ năng diễn xuất. Mie cho biết, chỉ khi cảm thấy bản thân đã có sự chuẩn bị đủ tốt, cô mới "say yes" với vai Trinh trong Án mạng xém hoàn hảo.

DJ Mie: 'Anh Tú không hề tạo áp lực cho tôi...'

Đồng hành cùng Anh Tú Atus trong dự án mới, sao nữ 9X không giấu được sự biết ơn dành cho bạn diễn. Trong mắt Mie, nam diễn viên không chỉ là bạn diễn mà còn là người tiếp thêm cho cô nguồn năng lượng và niềm tin mãnh liệt với môn nghệ thuật thứ bảy. Người đẹp quê Đà Nẵng tâm tình: "Anh Tú làm việc rất tâm huyết, luôn kiên nhẫn chỉ dẫn đồng nghiệp mà không hề tạo áp lực hay khiến ai cảm thấy nhỏ bé. Sự tinh tế và gần gũi của bạn diễn giúp tôi và mọi người trên cảnh quay dễ dàng tìm được tiếng nói chung".

Người đẹp 9X cảm thấy may mắn khi nhận được sự cảm thông và đồng hành của bạn diễn - Anh Tú Atus Ảnh: H.T

Nói về áp lực khi là một người "ngoại đạo" lấn sân diễn xuất, sao phim Quỷ cẩu thừa nhận trước đây cô từng sợ hãi và dễ bị "khớp" khi diễn vì lo lắng trước những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, sau thời gian theo đuổi diễn xuất, Mie dần xác định đây là lĩnh vực mình thực sự đam mê và muốn được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Nữ diễn viên cho rằng những góp ý từ khán giả là động lực để cô nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và tiếp tục học hỏi, trưởng thành qua từng vai diễn.

Trước định kiến "bình hoa di động" vốn thường được gắn mác cho những người đẹp lấn sân diễn xuất, Mie bộc bạch - cô hoàn toàn thấu hiểu và xem những góc nhìn trái chiều là một phần tự nhiên trên hành trình trưởng thành với nghề. Ý thức được mình là một "tay ngang", sao nữ 9X chọn cách đối diện và cởi mở tiếp nhận những nhận xét từ khán giả, xem đó là động lực để nhìn nhận thiếu sót, tiếp tục học hỏi và cải thiện qua từng vai diễn.

Cô bày tỏ: "Diễn xuất không phải chuyên môn ban đầu của tôi nhưng tôi đang cố gắng nỗ lực và trau dồi mỗi ngày. Tôi hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đón nhận những vai diễn mới và đồng hành cùng tôi trong quá trình trưởng thành với nghề".