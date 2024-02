'Chỉ điểm' chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Facebook, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 29.2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, ngày 28.2, Công an H.Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà T.T.P (47 tuổi, ngụ xã Hợp Thành, H.Triệu Sơn), vì bà này đã có hành vi thông báo cho người khác biết về vị trí, địa điểm chốt kiểm tra nồng độ cồn của công an.

Bà P. (áo đen) bị triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ sự việc CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, Công an H.Triệu Sơn phát hiện bà P. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng công khai nội dung thông báo về việc cảnh sát giao thông lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn để người khác biết và né tránh sự kiểm soát của lực lượng công an.

Sau khi triệu tập bà P. đến cơ quan công an làm việc và lập biên bản sự việc, Công an H.Triệu Sơn đã căn cứ vào điểm e, khoản 3, điều 102 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.

Sau sự việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra cảnh báo tình trạng hiện nay trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin về thông báo chốt tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông. Việc thông báo chốt như chốt kiểm soát nồng độ cồn ở vụ việc trên là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông.